El último aplauso para Valido

La Habana, 18 ene (ACN) Con un aplauso en reconocimiento de su vida, en lugar del tradicional minuto de silencio, fue despedido hoy, en la Necrópolis de Colón de La Habana, el comunicador y corresponsal de guerra José Manuel Valido Rodríguez, fallecido en la jornada de este sábado días después de un accidente mientras viajaba en motocicleta.

Al momento de depositar las cenizas en el lugar de su última morada, su familia agradeció las múltiples demostraciones de cariño, amor y acompañamiento mostrado por compañeros, personal del sector de la prensa y otros allegados, desde el día de su accidente el pasado 10 de enero, hasta los asistentes a sus honras fúnebres.

Refirieron que la presencia de tantos dolientes en el sepelio comprueba la huella que dejó en cada uno de los lugares donde se desempeñó, así como el respeto y admiración que despertaba su forma de ser, siempre dispuesto a apoyar a otros y hacer el bien sin esperar nada a cambio.

El destacado periodista y realizador cubano Milton Díaz Canter señaló en las palabras de despedida que la nutrida concurrencia en la procesión corrobora el hecho que el compañero Valido pasó por la vida de una manera peculiar y deja una impronta imborrable en muchos.

Al rememorarlo, Díaz Canter lo describió como uno de grandes defensores del proceso revolucionario cubano, continuador del pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro y del General de Ejército Raúl Castro; de lo cual se sintió orgulloso hasta el último aliento, así como humilde, apasionado y riguroso en todo cuanto hacía.

"Venimos aquí a agradecer su vida, con la certeza de que estará siempre presente en el sector de la prensa y la comunicación cubana, por lo cual podemos decir que seres como él no son de los que se despiden con silencio", concluyó.

Valiente y sincero con amigos y los no tan amigos, era un hombre apegado a la verdad y con el pie siempre en el estribo, atributos que le granjearon el autocalificativo de "el incómodo".

Prueba del reconocimiento al respeto, entrega y profesionalidad dedicado a su labor, se encontraron presentes en el sitio de su inhumación Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto de Información y Comunicación Social, y Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, entre otros directivos y personalidades de diversos medios de prensa.

Con una larga trayectoria en las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cercana a las figuras del líder histórico de la Revolución cubana y del General de Ejército, este teniente coronel de la reserva nunca pactó con lo mal hecho y fue uno de los promotores, como asesor militar, de proyectos de audiovisuales dirigido a relatar la participación cubana en Angola, cuyo genio y sensibilidad se plasmaron en series televisivas como "La Epopeya de Angola" y "Operación Carlota".

Tras su paso por el área de Comunicación de Correos de Cuba, desde octubre de 2025 se desempeñaba como comunicador de la Agencia Cubana de Noticias, sitio donde logró ganarse, en el corto tiempo que estuvo, la admiración y el respeto de los colegas. Su carismática manera de ser le abrió de inmediato la simpatía y complicidad de sus compañeros para emprender nuevas tareas.

Su partida física deja consternación en sus colegas, y la certeza de seguir en el camino para honrar sus sueños y materializarlos en una mejor organización mediática.