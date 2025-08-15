El Rampeño, una oportunidad para las familias

La Habana, 15 ago (ACN) Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República se inauguró hoy, en el capitalino municipio de Plaza de la Revolución, el centro El Rampeño, integrado al Sistema de Atención a las Familias (SAF).

Pedro Lizardo Garcés Escalona, presidente del Consejo Popular Rampa, explicó que en esa localidad no existía una unidad del SAF por lo que la creación de El Rampeño es de vital importancia, teniendo en cuenta que es de las zona más envejecidas del municipio, que a la vez presenta el mayor indicador en este aspecto a nivel nacional.

Garcés Escalona puntualizó que el espacio está habilitado para atender a 53 personas que contarán con alimentación, actividades recreativas y el apoyo de 15 trabajadores sociales que velarán por su bienestar.

A poco tiempo de haberse conmemorado el aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Garcés destacó que la apertura de este centro es un homenaje a la visión del líder histórico de la Revolución cubana que siempre pensó en los más necesitados.

Durante el encuentro, el jefe de Estado recorrió las instalaciones del lugar y se interesó por la calidad de los servicios que se brindarán.

En la cita, Díaz-Canel entregó un reconocimiento a varios actores económicos que estuvieron involucrados en la ejecución de esta obra y también contó con el momento cultural protagonizado por La Colmenita.

En declaraciones exclusivas para la Agencia Cubana de Noticias, Concepción Piedra Mederos, de 75 años señaló que para la comunidad es vital la creación de este establecimiento que atiende a los adultos mayores y demuestra que en Cuba no se deja a nadie desamparado.

El Sistema de Atención a las Familias, ideado por el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, está formada por diferentes estructuras que tienen el objetivo de suministrar alimentos y suplir otras necesidades a adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Acompañaron al mandatario, Liván Izquierdo Alonso, miembro del Comite Central y primer secretario del Partido en La Habana, Yanet Hernández Pérez, gobernadora de la capital, entre otras autoridades del territorio.