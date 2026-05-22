El pueblo digno de Cuba expresó rotundo apoyo a Raúl Castro

La Habana, 22 may (ACN) ¡Viva Raúl! ¡Viva la Revolución! fue el sentir de un pueblo, hecho exclamación, durante la realización hoy del acto de apoyo rotundo al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, al que asistió Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente del Consejo de Defensa Nacional.

Los habitantes de la capital acudieron a la Tribuna Antiimperialista José Martí, en representación de los cubanos, para condenar las absurdas acusaciones del gobierno de los Estados Unidos contra Raúl, por un sucedo ocurrido hace 30 años, cuando Cuba derribó dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate, que violaron en numerosas ocasiones el espacio aéreo de la Isla.

Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba, en su intervención comunicó a los 250 mil presentes un mensaje de agradecimiento del General de Ejército por el respaldo del pueblo ante el pronunciamiento del Gobierno estadounidense y expresó que su figura histórica se mantendrá firme como lo ha hecho siempre.

El Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) expresó: “Aquí estamos una vez más, cerca de la escultura de Martí, con su dedo acusador indicando con toda claridad, dónde están los verdaderos culpables de las enormes dificultades que este pueblo enfrenta, sin rendición, ni miedo.

Ellos, los imperialistas, no nos perdonan por la dignidad que no pueden destruir, contra nuestra moral tan alta diseñan todo tipo de planes, siempre aliados de la mentira, del terrorismo, de la prepotencia y el odio sin límites a esta tierra, significó.

En presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República y de los miembros del Buró Político e integrantes del CDN Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del CCPCC, entre otros dirigentes del Partido, el Estado y las organizaciones de masas, Gerardo reafirmó que el gobierno norteamericano no tiene moral para juzgar a Raúl.

Cuba ratifica su compromiso con la paz —porque somos pueblo de paz, —y su firme determinación de ejercer el derecho inalienable a la legítima defensa. Nadie nos podrá arrancar ese derecho, acotó el Héroe de la República de Cuba.

En el emotivo acto expresaron su apoyo a la declaración del Gobierno Revolucionario, a la paz y condena a las amenazas del imperio un joven jurista y la presidenta del grupo empresarial de ciencia, tecnología y el medio ambiente (Innomax), mientras que los artistas ofrecieron una muestra de su creación.