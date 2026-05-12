El campesinado cubano no defraudará a la Revolución (+Fotos)

La Habana, 12 may (ACN) Los campesinos seguirán trabajando para el beneficio del país, así lo afirmó Adolfo Alvarado Esquijaroza, quien fue condecorado hoy en el acto de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), al que asistió Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República.

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Alvarado Esquijaroza, quien recibió de manos del mandatario cubano el Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba y la Estrella de Oro, señaló que esos galardones además de un honor son un estímulo para seguir aportando a Cuba y a la organización campesina a la que se ha consagrado y en la cual lleva más de cuarenta años en la Dirección Nacional.

Añadió que los hombres y mujeres del campo mantienen vivo el compromiso de avanzar en cuanto a la producciones para aportar a la economía del país aún en tiempos tan difíciles.

Además del título y la estrella que reconoce la excelencia laboral y el aporte a la Patria, el jefe de Estado también hizo entrega de la Orden 17 de mayo a asociados con una destacada trayectoria en la ANAP y resultados relevantes dentro de la actividad productiva.

Se impusieron asimismo la Medalla Romárico Cordero y la Distinción Antero Regalado a anapistas que cuentan con una hoja de ruta significativa dentro del sector.

En declaraciones exclusivas para la Agencia Cubana de Noticias, Bárbara Alpízar Águila, merecedora de la Distinción Antero Regalado, expresó que es un orgullo recibir ese galardón, el cual demuestra la valía de la mujer campesina en la misión de proporcionar alimentos al pueblo.

Puntualizó que, en momentos donde de acrecienta la hostilidad del Gobierno estadounidense contra Cuba, la ANAP tiene la tarea de seguir respaldando al país desde su trinchera que es la producción agropecuaria.

Presentes también en el acto, los miembros del Buró Político Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del CCPCC, junto a Félix Duarte Ortega, presidente de la ANAP.

Como invitado especial asistió el Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura.

Participaron además otros miembros del Buró Político, del Secretariado del Partido y funcionarios, representantes del Estado, del Gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y de las diferentes organizaciones políticas, de masas y juveniles.

Estas condecoraciones estatales se efectuaron como parte de las actividades de conmemoración del Día del Campesino y por el aniversario 65 de la ANAP.

El 17 de mayo de 1959, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz firmó en la Sierra Maestra la Ley de Reforma Agraria, hecho que marcó la transformación de la vida de los agricultores en la nación, por eso en esa fecha se celebra el Día del campesino.

Dos años después, el líder histórico de la Revolución cubana constituyó la ANAP, llamada a ser la vanguardia del campesinado cubano.