Asiste Díaz-Canel a condecoraciones del campesinado cubano

La Habana, 12 may (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, asiste hoy, en esta capital, al acto de condecoraciones estatales de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), que celebrará el próximo 17 de mayo su aniversario 65 y el Día del campesino cubano.

El encuentro es la oportunidad para reconocer a esos hombres y mujeres integrantes de la organización campesina que en sus años de labor han contribuido al desarrollo económico-social del país desde la producción agrícola y la defensa de la Patria.

Durante la cita se entregarán el Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba, la Orden 17 de Mayo, la Medalla Romárico Cordero y la Distinción Antero Regalado.

Presentes también los miembros del Buró Político Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del CCPCC, junto a Félix Duarte Ortega, presidente de la ANAP.

Como invitado especial asiste el Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura.

Participan además otros miembros del Buró Político, del Secretariado del Partido y otros funcionarios, representantes del Estado, del Gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, además de las diferentes organizaciones políticas, de masas y juveniles.

El 17 de mayo de 1959, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz firmó en la Sierra Maestra la Ley de Reforma Agraria, hecho que marcó la transformación de la vida de los agricultores en la nación, por eso en esa fecha se celebra el Día del campesino.

Dos años después, el líder histórico de la Revolución cubana constituyó la ANAP, llamada a ser la vanguardia del campesinado cubano.