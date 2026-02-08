Santa Clara, 8 ene (ACN) En diálogo con la Agencia Cubana de Noticias, José Ramón Cabañas Rodríguez, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) con sede en La Habana, afirmó que Estados Unidos (EE. UU.) intensifica la presión contra Cuba y que la política del gobierno de Donald Trump no responde a intereses humanitarios, sino que obedece a una estrategia de desgaste prolongado para forzar cambios internos en la isla.

Señaló que los discursos sobre derechos humanos y libertad encubren una agenda financiada con millones de dólares orientada a desestabilizar el orden constitucional del archipiélago.

Washington no busca una relación de respeto mutuo, sino que pretende imponer condiciones, como ha hecho históricamente con otros países, aseguró.

La respuesta de Cuba, dijo, no pasa por la rendición, pues se basa en organización, movilización y defensa de principios, con la soberanía nacional como eje.

El analista describió un escenario de guerras de nuevo tipo, a través de la cual se privilegia la influencia a distancia mediante presión económica, discurso político deslegitimador y manipulación mediática.

Sostuvo, además, que los proyectos presentados como independientes desde plataformas extranjeras no son espontáneos, pues buscan crear caos y justificar medidas más agresivas.

Al repasar la cooperación, recordó que La Habana y Washington firmaron 22 memorandos de entendimiento en áreas como lucha contra el terrorismo, combate al narcotráfico y prevención del fraude migratorio.

De ahí que el principal apoyo a los guardacostas de Estados Unidos en el Caribe se articula con Cuba, sobre todo frente a la migración ilegal; de hecho, las autoridades cubanas han asistido a embarcaciones en el estrecho de Florida por razones humanitarias.

Cabañas Rodríguez indicó que las mayores cifras de intercambio humano entre ambos países se registraron durante el primer gobierno de Donald Trump, y no bajo la administración de Barack Obama.

Señaló que numerosos viajeros estadounidenses regresaron con percepciones más favorables hacia Cuba y sostuvo que alrededor del 60 por ciento de la población en Estados Unidos se inclina por normalizar la relación bilateral diplomática y comercial.

El director del CIPI reivindicó a La Habana como sede confiable para negociaciones de paz sin injerencias de terceros y contrastó prácticas políticas al destacar que Cuba ha refrendado constituciones, mientras que Estados Unidos no adopta ese mecanismo.

Afirmó que Cuba mantendrá la cooperación en seguridad, migración y enfrentamiento al delito, y subrayó que priorizará la defensa de su soberanía frente a la presión económica y la confrontación política.

El especialista concluyó que la relación bilateral requiere respeto y cumplimiento de los acuerdos técnicos vigentes.