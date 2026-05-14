Dos fallecidos y un lesionado en accidente del transito en Villa Clara

Santa Clara, 14 may (ACN) Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este jueves en el kilómetro 291 de la Autopista Nacional, en el tramo correspondiente al municipio de Placetas, dejó dos personas fallecidas y una lesionada en estado crítico.

El vehículo involucrado en el siniestro es un auto tipo Willy, con matricula P 204139.

Entre los fallecidos se encuentra Doelmis Roche Cuenca, de 51 años y residente en Moa, mientras que aún no se ha logrado identificar a la segunda víctima.

La sobreviviente, Migdalia Miranda Hernández, también de 51 años y procedente de Moa, Holguín, recibe atención médica urgente en el Hospital General Docente Daniel Codorniú Pruna.

El Dr. Víctor Manuel Cabrera Díaz, director municipal de Salud en Placetas, explicó que los equipos médicos concentran sus esfuerzos en estabilizar a la paciente lesionada.

Señaló que cada recurso disponible se ha puesto en función de garantizar la atención y destacó la entrega del personal sanitario en un contexto de gran tensión.

Asimismo dijo que este tipo de accidentes subraya la imperiosa necesidad de extremar las precauciones al conducir, especialmente en tramos complejos de la vía.

Al centro de salud acudieron Yaima Ángel, primera secretaria del Comité Municipal del Partido, Natasha Padilla, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y Yoandy Ramírez, intendente municipal.

El Ministerio del interior investiga las causas del siniestro.