Donó Corea 24 mil 600 toneladas de arroz a Cuba

La Habana, 24 dic (ACN) El Ministerio de Agricultura de la República de Corea donó 24 mil 600 toneladas de arroz a Cuba, entregadas a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA), con destino a personas en situación de vulnerabilidad y embarazadas en todo el país, informó el Sistema de Naciones Unidas en Cuba desde sus redes sociales.

La mitad de la carga se descargó en el puerto de Santiago de Cuba, para duplicar durante cinco meses las cuotas que el PMA distribuye en las provincias orientales, precisó la representación de la organización en la Isla.

El resto del envío arribará por La Habana, con el propósito de duplicar las entregas a la población priorizada de las demás provincias, en una modalidad de distribución bimestral que se extenderá por un año.

La colaboración internacional fortalece la seguridad alimentaria y garantiza cobertura nacional para los sectores más necesitados, de acuerdo con la información divulgada por el PMA.

El organismo precisó que la asistencia permitirá ampliar la respuesta a emergencias y apoyar la recuperación de comunidades afectadas por fenómenos meteorológicos recientes, como el huracán Melissa.