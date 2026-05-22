Díaz-Canel: Raúl es Cuba, heroísmo, dignidad y amor

La Habana, 22 may (ACN) El intento del Gobierno estadounidense de atacar al General de Ejército Raúl Castro se ha convertido para los cubanos en una motivación para celebrar su vida, afirmó hoy Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

"Raúl es Raúl, es Cuba y es el heroísmo, la dignidad y el amor profundo al pueblo que se reconoce en él", aseguró el jefe de Estado, en un mensaje en la red social X, que responde a la acusación de Washington anunciada este 20 de mayo, contra el líder de la Revolución.

Díaz-Canel señaló que con esta acción, el Gobierno de Estados Unidos "queriendo dividirnos, nos ha unido más", y a pocos días del cumpleaños del General de Ejército (3 de junio) Cuba tiene otro incentivo para celebrar su vida.

"Siga Usted con el pie en el estribo. ¡Ordene!", concluyó.

#RaúlEsRaúl, es #Cuba y es el heroísmo, la dignidad y el amor profundo al pueblo que se reconoce en él.



El Norte revuelto y brutal que nos desprecia no acaba de conocernos: queriendo dividirnos, nos ha unido más. A pocos días de los #95DeRaúl, el intento de atacar al General de… pic.twitter.com/MhILqINVTs — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 22, 2026

El Gobierno Revolucionario, en una declaración a propósito de la mencionada acusación, la califica de un acto despreciable e infame de provocación política, que descansa en la manipulación deshonesta del incidente que llevó al derribo sobre el espacio aéreo cubano (1996), de dos aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami, cuya reiterada violación del espacio aéreo cubano con fines hostiles era de ostensible dominio público.

Precisa que el Gobierno estadounidense, omite, entre otros detalles, las múltiples denuncias formales presentadas por Cuba en aquel período ante el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) y la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), sobre las más de 25 violaciones graves y deliberadas del espacio aéreo cubano que ejecutó la citada organización entre 1994 y 1996, en abierta transgresión de las leyes internacionales y la propia legislación estadounidense.

Desde el anuncio de esta acusación, múltiples personalidades, organizaciones de masas e instituciones han expresado públicamente su rechazo a esta acción de la Casa Blanca y su apoyo al General de Ejército Raúl Castro.