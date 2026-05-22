Analizará Mesa Redonda acto de legítima defensa de 1996

La Habana, 22 may (ACN) El presidente del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, el jefe del Departamento Aéreo del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y reconocidos historiadores y juristas, comparecerán hoy en el programa televisivo Mesa Redonda para analizar el acto de legítima defensa de la soberanía nacional ocurrido el 24 de febrero de 1996, cuando fueron derribadas dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate que violaron el espacio aéreo cubano.

La comparecencia se produce luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara el 20 de mayo una acusación formal contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, junto a otros cinco militares cubanos, por su presunta responsabilidad en el derribo de las aeronaves.

Cuba ha denunciado que esta maniobra constituye una acción política sin basamento jurídico que busca fabricar un expediente para justificar una agresión militar contra la Isla.

El espacio televisivo abordará, a partir de las 7:00 p. m., la complicidad e inacción de las autoridades estadounidenses ante las reiteradas violaciones del espacio aéreo por parte de Hermanos al Rescate, una organización que utilizaba supuestos fines humanitarios para encubrir actividades terroristas y de espionaje contra Cuba.

Según documentación oficial, entre 1994 y 1996 se reportaron más de 25 violaciones graves del espacio aéreo cubano, todas ellas notificadas formalmente al Departamento de Estado de EE. UU., la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), sin que Washington actuara para detener las provocaciones.

El programa Mesa Redonda se transmitirá en horario habitual por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba y las plataformas digitales de la Mesa Redonda y Cubadebate.