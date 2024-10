Díaz-Canel: No habrá descanso hasta restablecer totalmente el sistema electroenergético nacional

Un reconocimiento a los trabajadores eléctricos y al pueblo, por su entrega y actitud en medio de la emergencia electronergética, realizó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República. Orienta seguir de cerca los servicios vitales y priorizar el suministro de combustible a los grupos electrógenos, y mantener bien informada a la población, entre otras indicaciones.

La Habana 19 oct (ACN) Un reconocimiento a los trabajadores eléctricos y al pueblo, por su entrega y actitud en medio de la emergencia electronergética, realizó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República. Orienta seguir de cerca los servicios vitales y priorizar el suministro de combustible a los grupos electrógenos, y mantener bien informada a la población, entre otras indicaciones. Se restablece paulatinamente el servicio, de forma mínima, pero segura.

“Reitero, y es la disposición que ustedes (los trabajadores eléctricos) están planteando, que no va a haber descanso hasta que restablezcamos totalmente el sistema; y que se va a trabajar con toda la precisión, con toda la entrega y con toda la constancia para hacerlo”; afirmó en la tarde de este viernes el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El mandatario encabezó el chequeo que da la dirección del país al sistema eléctrico nacional y en especial a las acciones para recuperarlo del cero generación en que cayó tras la abrupta salida, sobre las once de la mañana de este viernes, de la termoeléctrica Antonio Guiteras.

Al inicio de la noche de este propio día, se continuaba el proceso paulatino y seguro para la restauración del servicio. Se mantenía la habilitación de «islas» con motores de la generación distribuida para hacer llegar el fluido eléctrico a unidades termoeléctricas que pueden entrar de inmediato en funcionamiento; se aceleraba el suministro de combustibles a las plantas de la generación distribuida y de generación móvil (patanas), y en todas las provincias, aunque de forma mínima, se empezaba a brindar energía en determinadas áreas del sector residencial y de los servicios básicos.

Foto: Estudios Revolución

MARCHA DE LA RESTURACIÓN: VIERNES, PRIMER DÍA

Según se ha informado, sobre las tres de la tarde de este viernes el proceso de restauración del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ya contaba con microsistemas en varias regiones del país, y al inicio de la noche se contaba con ellos en todas las provincias, exceptuando Artemisa.

El primer objetivo de estos sistemas es hacer llegar tensión a las termoeléctricas con unidades que pueden arrancar de inmediato. Como se ha explicado, estos ecosistemas tienen una potencia limitada y solo garantizan el servicio a consumidores residenciales y sociales que por su ubicación tienen acceso a ellos a través de la red eléctrica.

En la tarde ya estaba generando la planta de Energás, con cinco unidades en servicio, lo que facilitó servir carga a la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, donde la unidad número uno estaba en proceso de arranque, lo que permitirá ir progresando en el restablecimiento del sistema.

En el oeste de la ciudad de La Habana, en la tarde y noche se trabajaba en un microsistema para transmitir energía a la CTE Máximo Gómez, cuyas tres unidades están disponibles para encender; aunque también se tiene para ello, como otra opción, la puesta en marcha de la patana de Mariel, a la que estaba arribando el combustible para su arrancada.

En La Habana se cuenta con energía eléctrica en algunas subestaciones, como la de Naranjito. Ante estas condiciones favorables, la puesta en marcha de la CTE Máximo Gómez podría ocurrir en el transcurso de la noche de este viernes.

En criterio de los especialistas de la UNE, con la unidad uno de Santa Cruz y las máquinas de Mariel, se dispondrá de un subsistema bastante importante, con determinado nivel de fortaleza, en occidente.

En la región oriental, una de las estrategias está dirigida a la puesta en marcha de la estación flotante de Santiago de Cuba para comenzar el arranque de la unidad tres de Renté; y también para hacer llegar energía a la unidad 1 de Felton.

Se trabaja en microsistemas en Camagüey para enviar energía a la CTE Diez de Octubre, de Nuevitas. Y en la región central se cuenta con un microsistema importante de generación distribuida.

En resumen, las y los trabajadores de la Unión Eléctrica, con el apoyo de diferentes organismos, como las FAR y el Minint, que están dando un fuerte aporte en la distribución de combustibles, están laborando intensamente en el proceso de restauración del SEN.

El propósito es ir progresando en el restablecimiento del servicio y en su fortaleza y robustez, para llegar lo más rápido posible al restablecimiento total del sistema interconectado nacional, que es el objetivo fundamental.

Foto: Estudios Revolución

ENTREGA TOTAL A LA RECUPERACIÓN

Al resumir el intercambio, Díaz-Canel afirmó que la estrategia para recuperar al SEN está armada, por lo que habrá que continuar trabajando intensamente y apoyar a todos los compañeros del sector eléctrico, quienes están totalmente entregados a su labor.

Denunció que esta situación es una «demostración más de todos los problemas que nos causa el bloqueo, y de los impactos del bloqueo. A veces se dice que no, que es debido a la ineficiencia, a que se quiere molestar a la gente».

Hay hasta quienes no quieren, señaló más adelante, que se hable de bloqueo, que todo lo que se le explica es teque; y ahí está el impacto.

Al reflexionar sobre la emergencia energética que vive el país, incluyendo el apagón total de este viernes, el mandatario explicó que hoy en este sector se tienen dos problemas: «uno, que no tenemos el combustible que necesitamos, y otro, que no hemos podido dar las reparaciones que se necesitan, y todo eso pasa por la divisa; divisa que no tenemos por la persecución financiera y combustible que no tenemos por la persecución energética, y es el bloqueo, es por el bloqueo recrudecido de estos tiempos».

Ante el enfrentamiento al cero generación que paulatinamente se va mitigando, Díaz-Canel orientó mantener informada a la población por todos los canales; hay que utilizar, dijo, todos los canales posibles, porque hoy la gente está limitada con la información que se da por la televisión.

Todos los dirigentes, añadió,tienen que estar «dando informaciones desde todos los lugares; medios, redes sociales, información cara a cara en las comunidades, que es la información que más rápido llega en estos momentos».

Enfatizó en la necesidad «de seguir de cerca la atención priorizada a los servicios vitales». Si en algún lugar no se puede restablecer el servicio a través del SEN, indicó, hay que priorizar el suministro de combustible a los grupos electrógenos que haya en esos lugares.

Además del reconocimiento «a los trabajadores eléctricos en las condiciones en que están trabajando y la envergadura de la problemática que están enfrentando»; Díaz-Canel hizo un amplio reconocimiento a nuestro pueblo.

«El pueblo —dijo— ha tenido comprensión de la situación, de la complejidad del momento que estamos viviendo, y el pueblo ha estado defendiendo lo que se está haciendo y ha estado defendiendo la unidad».

En las redes sociales, ejemplificó, enseguida avanzaron las plataformas de intoxicación, «para desprestigiar, para desmovilizar, para confundir; sin embargo, el pueblo se ha mantenido unido defendiendo y teniendo confianza en lo que se va a hacer y en lo que se está trabajando».

El Presidente cubano llamó a continuar alertando a la población «de que seguimos en emergencia electroenergética; incluso cuando salgamos de esta situación de desconexión total que tuvimos —aclaró—, vamos a estar todavía en esa emergencia, que va a variar en dependencia de los resultados que den un grupo de gestiones que hemos hecho para financiamiento y para tener disponibilidad de combustible».

«Restablecida la situación que teníamos —dijo abundando en la explicación—, se van a mantener determinados niveles de déficit todavía, y por supuesto, estaremos trabajando para que estos déficit vayan disminuyendo con relación a lo que teníamos en días anteriores.

«Pero —agregó— es una situación tensa, compleja, que no depende solo de las voluntades que se expresan y los deseos de salir de esta situación, tiene que ver también con problemas objetivos de disponibilidad de combustible, de disponibilidad de financiamiento y de disponibilidad de capacidades de generación eléctrica en estos momentos».

El chequeo de la situación electroenergética también estuvo encabezado por los miembros del Buró Político, Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central del Partido; y Salvador Valdés Mesa; vicepresidente de la República.

Participaron, además, los viceprimeros ministros, Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, y Ricardo Cabrisas Ruiz; el ministro de Energía y Minas, Vicente La O Levy; titulares de algunas carteras y dirigentes de la Unión Eléctrica, entre otros directivos.