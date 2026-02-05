Díaz-Canel: la relación entre Cuba y Venezuela es de complementariedad 

La Habana, 5 feb (ACN) Las relaciones entre Cuba y Venezuela se han basado en la cooperación, solidaridad, integración y complementariedad, aseguró Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

El mandatario calificó así los nexos bilaterales construidos desde la época de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, quienes impulsaron un modelo de alianza a partir de las potencialidades de ambos países hermanos.

En una conferencia de prensa con medios nacionales y extranjeros en el Palacio de la Revolución, de La Habana, dejó claro que no se reduce solo al intercambio de mercancías y descartó que haya sido un vínculo de dependencia, como ha tratado de calificarlo el gobierno de Estados Unidos y el sistema de comunicación afín con la idea de asfixiar la economía de la isla.

Díaz-Canel aludió a los resultados del Convenio Integral de Colaboración de más de 25 años ideado por Fidel y Chávez y también mencionó el alcance internacional de esa iniciativa con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

No hay ningún bloque de integración regional que en tan poco tiempo alcanzara los logros de ALBA-TCP con un enfoque de equidad y justicia social, sentenció.

En ese sentido, se refirió a los tres millones y medio de personas que recuperaron la visión gracias a la Operación Milagro, y a las cuatro naciones del continente que erradicaron el analfabetismo con el método cubano Yo sí puedo.

El Presidente explicó que Venezuela compensaba con combustible la prestación de servicios médicos, cantidad que en los últimos tiempos no cubría toda la demanda nacional, debido a las sanciones aplicadas a la nación bolivariana para limitar sus exportaciones de petróleo.

Subrayó que mientras el gobierno de Caracas lo decida, Cuba está dispuesta a mantener la colaboración allí.