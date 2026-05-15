 Dialogó Díaz-Canel con sindicalistas para fortalecer la CTC

La Habana, 15 may (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, presidió este miércoles un intercambio con la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y dirigentes sindicales, centrado en el papel de la comunidad, precisaron fuentes de Presidencia.

La reunión, realizada en la sede del Comité Central, contó con la presencia de Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización, y Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro, quienes acompañaron el análisis sobre cómo perfeccionar el trabajo sindical.

Osnay Miguel Colina, presidente de la Comisión Organizadora del Congreso, destacó la necesidad de fortalecer las estructuras de base, preparar para la defensa y consolidar liderazgos en cada escenario laboral, con el propósito de movilizar a los trabajadores.

Colina subrayó la importancia de vincular centros laborales y comunidades, integrando actores económicos y sociales, y afirmó que todas las decisiones deben discutirse con los trabajadores.

También llamó a atraer jóvenes desvinculados y crear brigadas integrales para resolver problemas comunitarios.

Díaz-Canel enfatizó que las propuestas deben surgir desde la base y avanzar hacia instancias superiores, como garantía de democracia y participación obrera en la construcción socialista.

Señaló que la propiedad social, la autonomía municipal y la producción de alimentos son temas estratégicos.

William Licourt González, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, resaltó el movimiento “Cuba productiva” y la identificación de reservas alimentarias en cada municipio.

Lidier Águila Machado, presidente de la ANIR, instó a aprovechar el conocimiento de los innovadores.

Joel García León, director del periódico Trabajadores, compartió experiencias comunitarias como el apadrinamiento de un centro docente en Centro Habana y la atención a jubilados, y reconoció que aún existen potencialidades por desarrollar.

El Presidente cubano valoró positivamente las propuestas y reiteró la necesidad de implementarlas todas, con énfasis en la interacción entre centros de trabajo y comunidades, y en el apoyo a los jubilados, quienes requieren atención diferenciada.

Díaz-Canel reflexionó sobre la alianza entre formas de gestión estatal y no estatal, que puede favorecer la producción y los precios, y convocó al movimiento obrero a convertirse en fuerza abanderada de la transición energética.

El sindicalismo cubano continuará jornadas de análisis para evaluar cómo avanza un trabajo dirigido especialmente a la comunidad, considerada un espacio decisorio en las condiciones actuales.