Destaca gremio del sector eléctrico santiaguero (+Fotos)

Santiago de Cuba, 18 ene (ACN) Trabajadores e instituciones destacadas del sector eléctrico fueron reconocidas en Santiago de Cuba, por la labor, el sentido de pertenencia y el compromiso para garantizar ese vital servicio al pueblo.

En el parque solar del centro urbano Abel Santamaría, de esta ciudad, se otorgaron este sábado medallas por 20, 25, 40 y 50 años de servicio a alrededor de una decena de trabajadores, ejemplos de la consagración y principios que son pilares para las presentes y futuras generaciones.

De igual forma, fueron agasajadas con la distinción de Destacado Nacional la Unión Empresarial de Base Segundo Frente de la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba, y la Empresa de Ingeniería y Proyecto de la Electricidad.

Además, el contingente indómito que laboró en la recuperación del territorio tras el paso del potente huracán Melissa mereció la bandera de Proeza Laboral.

Dalianne Zamora, secretaria del Sindicato de Energía y Minas en la provincia, destacó la resiliencia de los trabajadores y la capacidad de búsqueda de soluciones innovadoras y creativas diariamente.

Exhortó a los profesionales a seguir ejerciendo con lealtad, entrega, unidad y pasión, con el objetivo de que cada hogar, escuela, hospital y centro de la nación cuenten con la vital prestación.

El 2025 fue un año de retos y sacrificios para el gremio, marcado por limitaciones materiales, tensiones en el Sistema Eléctrico Nacional y un contexto internacional adverso, además por el sentido de pertenencia, la creatividad técnica y la vocación de servicio de los eléctricos santiagueros.