Desmiente Mintur noticias falsas sobre supuestas negociaciones

La Habana, 1 jun (ACN) El Ministerio de Turismo de Cuba informó desde su perfil en la red social Facebook que resultan falsas las publicaciones digitales que intentan vincular al titular del ramo, Juan Carlos García Granda, con supuestas negociaciones con autoridades extranjeras en República Dominicana.

La institución precisó que tales afirmaciones carecen de veracidad y forman parte de intentos de manipular la realidad nacional.

Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo, reafirmó que Cuba mantiene un rumbo soberano y transparente en sus relaciones internacionales.

El organismo convocó a la ciudadanía y a los públicos internacionales a seguir siempre los medios oficiales de comunicación para evitar la propagación de rumores.