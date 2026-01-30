Desde la comunidad condenan injerencia de Estados Unidos

La Habana, 30 ene (ACN) Muestras de repudio total recibió hoy el recrudecimiento de la política hostil que desarrolla el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, desde el reparto 20 Aniversario, en el capitalino municipio de La Lisa, donde sus habitantes reafirmaron su compromiso con la Revolución frente a las amenazas imperialistas.

Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), quien acompañó el barrio-debate en el CDR Juan Almeida, denominó como vende patrias a los cubanos que piden al gobierno de Estados Unidos que bombardee a su propio pueblo, cuando las bombas al caer no hacen distinción entre personas a la hora de sembrar muerte y destrucción.

El también Héroe de la República calificó de cínicos a aquellos que ven a Cuba como un Estado fallido, cuando por sesenta y siete años no han dejado respirar a todo un país, aspirando que se ponga de rodillas por la falta de recursos necesarios para el bienestar de la población.

Subrayó además que la mayor de las Antillas siempre estará dispuesta al diálogo, pero los cubanos no se inclinarán ante nadie, porque la Revolución costó mucho trabajo y sacrificio para venir a regalarla.

Jaida Reyes Comas, vecina del lugar, manifestó a la Agencia Cubana de Noticias su denuncia ante toda acción injerencista del Estado norteamericano contra el país y aseguró que en estos momentos es necesario recordar el legado de José Martí y el Comandante Fidel Castro Ruz, para salir adelante como pueblo ante la adversidad.

Enfatizó además, en que a pesar de las presiones estadounidenses, en las comunidades siempre existirán personas comprometidas que defenderán las conquistas y soberanía de la nación a cualquier precio.

Jaida Reyes Comas

Alideis Piñeiro Martínez, joven cederista inmerso en la situación que vive el país, expresó que después de una noche entera de apagón, es preferible amanecer y llevar a un niño a su escuela, que tener que recoger sus restos mortales debajo de los escombros dejados por las bombas yanquis.

Señaló que ante la constante amenaza, no es una opción claudicar a pesar de las necesidades y argumentó que no queda otra alternativa que luchar cuando el imperio espera rendición.

Oscar Fonseca del Castillo, anciano del barrio, expuso que cualquiera que intente invadir a Cuba se encontrará a un pueblo que dará la vida si es necesario para mantener la libertad.

Oscar Fonseca del Castillo

Añadió que lo que le corresponde a cada hijo de esta tierra es seguir haciendo más por la Patria para continuar la construcción del proceso político-social iniciado tras el triunfo revolucionario de enero de 1959.

Participaron también en este encuentro de rechazo imperial, funcionarios del Partido Comunista de Cuba, del gobierno provincial y otros miembros de la dirección de los Comités de Defensa de la Revolución.

Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump ha establecido una postura de cerco más agresiva con respecto a la isla, violando todos los códigos del Derecho Internacional, con el objetivo de desestabilizar y asfixiar la nación.

Ante tal hecho, nuevamente, la población responde enérgicamente a todo intento de presión imperial sobre la el destino y la soberanía nacional.