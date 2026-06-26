Desde la Administración Pública; el aporte decisivo de los trabajadores

La Habana, 26 jun (ACN) El rol del sector de la Administración Pública en la prestación de servicios a la población se evidenció hoy en las palabras de Nuris Cabrera Ibáñez, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores del gremio en la jornada inaugural del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias la dirigente sindical resaltó el potencial de este renglón que agrupa a más de 120 mil afiliados, en diferentes ramas, como los organismos jurídicos y judiciales, de la economía y la banca, así como las organizaciones políticas y de masas.

Cabrera Ibáñez señaló que este es un sector de suma importancia que transversaliza a la sociedad al representar a los integrantes de seis ministerios, tres organismos superiores de dirección empresarial y 53 entidades en todo el país, inmersos en el proceso orgánico de la tercera Conferencia Nacional.

Dadas las limitaciones actuales que impone el cerco energético impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, precisó que se avanza en los centros para la compra de paneles solares y equipos de generación a partir de fuentes renovables para aportar con la prestación de servicios vitales, como lo son los jurídicos y bancarios, con la calidad y dedicación requerida.

Con respecto a la fluctuación laboral, explicó que sufren en particular en este apartado, pero ante el desafío han apostado por aprovechar las potencialidades, como ha sido la vinculación de jóvenes desde la academia en las instituciones donde luego se logra cierta permanencia al momento de incorporarlos una vez culminan sus estudios.

Afrontamos el camino hacia la tercera Conferencia Nacional, en un sindicato que este año cumple su aniversario 65 de constituido, el 23 de noviembre, por Lázaro Peña y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, también como protagonista de la constitución del mismo, por eso sentimos tanto orgullo y eso, compromete, concluyó.