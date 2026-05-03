Desde hoy Holguín abre sus puertas a las 33 Romerías de Mayo (+Fotos)

Holguín, 3 may (ACN) Desde hoy y hasta el próximo 8 de mayo Holguín, Ciudad de los Parques, se convierte en la capital del arte joven con la edición 33 de las Romerías de Mayo, dedicadas al aniversario 40 de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

En esta ocasión y ante la difícil situación del país, caracterizada por el déficit de combustibles y electricidad, el festival de las juventudes artísticas tendrá dinámicas especiales en su programación sin perder la esencia que lo distingue.

La agenda incluye el congreso de pensamiento Memoria Nuestra, con conferencias sobre Luis y Sergio Saíz Montes de Oca, dos jóvenes poetas que inspiraron el nombre de la AHS, así como de la destacada periodista Katiuska Blanco acerca del pensamiento de Fidel Castro.

Entre los espacios habituales sobresale Bloguerías, evento mediático que este año honra el medio siglo de fundada la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias en Holguín y aborda en sus paneles cómo desarrollar una comunicación efectiva frente a potencialidades y riesgos de la inteligencia artificial.

Se mantienen otros espacios dedicados a la literatura, el cine, las artes visuales y la trova, junto a la danza en los parques de la ciudad, además de conciertos de rap y rock que se entremezclan durante estos días en diversos puntos de la urbe nororiental.

Escritores, artistas, promotores y amantes de la cultura vuelven a unirse, seducidos por el espíritu romero, para alzar la voz por Cuba, la paz y la unidad de los pueblos desde la belleza de un festival que aspira a tener vida eterna.

En la noche de este sábado se realizó el tradicional desfile pre-romerías desde el céntrico parque Calixto García hasta el Bosque de los Héroes en la Plaza de la Revolución, con la participación no de los tradicionales coches tirados por caballos, sino de triciclos eléctricos que apoyan la transportación de pasajeros.

Luego, el pueblo holguinero y visitantes disfrutaron de un concierto de Norberto Leyva y su banda en la conocida Plaza de la Maqueta.

Las Romerías de Mayo, encuentro gestado por la organización que agrupa a la joven vanguardia artística en el país, reverencian de manera especial el centenario del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro.