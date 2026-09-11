Denunció Cuba bloqueo en Conferencia Mundial de Alfabetización

La Habana, 11 sep (ACN) La ministra de Educación de la República de Cuba, Naima Ariatne Trujillo Barreto, participó en Chiapas este último miércoles en la sesión "Alfabetización para hoy y mañana en América Latina y el Caribe", de la Conferencia Mundial sobre "Alfabetización para las personas, el planeta y la prosperidad" convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el gobierno de México.

En el panel, dedicado a los desafíos actuales y emergentes de la alfabetización en la región, - según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores - , Cuba compartió su visión de la educación de jóvenes y adultos como un proceso continuo de aprendizaje a lo largo de la vida, articulado con competencias digitales, mediáticas y para el desarrollo sostenible.

La representación cubana expuso la vigencia de la Escuela Cubana de Alfabetización y el reconocimiento alcanzado por el país en materia educativa, así como su experiencia de cooperación y solidaridad con otros pueblos en este ámbito.

Durante su intervención, la delegación denunció las dificultades que enfrenta el sistema educativo universal y gratuito de Cuba como consecuencia del bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por Estados Unidos, recrudecido durante más de seis décadas y agravado por el actual cerco energético.

A pesar de esas condiciones excepcionales, Cuba logró concluir el curso escolar 2025‑2026 y garantizar el inicio, el primero de septiembre de 2026, del curso escolar 2026‑2027, gracias al compromiso de educadores, estudiantes, familias e instituciones.

La participación cubana en la Conferencia Mundial reafirmó la voluntad del país de continuar aportando al debate internacional sobre una alfabetización inclusiva, permanente y adaptada a los desafíos del presente y del futuro, basada en la equidad, la solidaridad y el derecho de todas las personas a la educación.