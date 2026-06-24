 Denuncia Morales Ojeda intención de EE.UU. de adueñarse de Cuba

La Habana, 24 jun (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, denunció en su perfil de la red social Facebook que la política de Estados Unidos hacia la isla persigue la dominación total y el sometimiento.

"No se trata de otra cosa que adueñarse de Cuba", afirmó Morales Ojeda, al recordar que en épocas pasadas cada decisión debía ser consultada con el embajador norteamericano en La Habana, quien imponía criterios en función de los intereses de Washington.

El dirigente señaló que la adopción de decisiones soberanas por parte del gobierno revolucionario recibe como única respuesta del imperialismo desprecio, sanciones y argumentos falaces.

Morales Ojeda subrayó que, aun cuando Cuba mantiene intenciones de dialogar sobre la base del respeto mutuo y no constituye amenaza alguna para una nación poderosa, la reacción estadounidense es siempre la misma: apoderarse de la isla o imponer un gobierno dócil.

"En caso contrario, asfixiar a todo un pueblo, provocar desesperación, agobio, escasez y pérdida de vidas, usando tales armas con fines políticos, algo ya definido por la ONU como genocidio", declaró el directivo.

Las declaraciones se inscriben en el contexto de las tensiones bilaterales y del reforzamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington durante más de seis décadas, agravado por el cerco energético y las otras medidas punitivas contra la isla.