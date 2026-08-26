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Denuncia Cuba impacto de medidas coercitivas impuestas por EE.UU.

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26 Agosto 2026

La Habana,  26 ago(ACN) Los graves impactos de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos a Cuba fueron denunciadas en Viena,  Austria,  por representantes cubanos durante el 67 período de sesiones del Grupo de Trabajo B de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO).

     En particular el bloqueo económico, comercial y financiero afecta la plena participación de la nación caribeña en los mecanismos de cooperación técnica y científica de la Organización, expuso Cubaminrex. 

   Pese a estas limitaciones, Cuba reiteró su firme compromiso con el multilateralismo y con un mundo libre de armas nucleares.

   Así,  reafirmó su vocación pacifista y su papel activo como Estado parte del Tratado, declaró el portal digital del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

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