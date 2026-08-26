Denuncia Cuba impacto de medidas coercitivas impuestas por EE.UU.

La Habana, 26 ago(ACN) Los graves impactos de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos a Cuba fueron denunciadas en Viena, Austria, por representantes cubanos durante el 67 período de sesiones del Grupo de Trabajo B de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO).

En particular el bloqueo económico, comercial y financiero afecta la plena participación de la nación caribeña en los mecanismos de cooperación técnica y científica de la Organización, expuso Cubaminrex.

Pese a estas limitaciones, Cuba reiteró su firme compromiso con el multilateralismo y con un mundo libre de armas nucleares.

Así, reafirmó su vocación pacifista y su papel activo como Estado parte del Tratado, declaró el portal digital del Ministerio de Relaciones Exteriores.