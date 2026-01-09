Definen plenos provinciales del PCC métodos de trabajo para 2026

La Habana, 9 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, destacó hoy el desarrollo de los plenos extraordinarios de los comités provinciales de la organización política, y señaló que en estos espacios se definen conceptos y métodos de trabajo para el 2026.

En X, Díaz-Canel indicó que este viernes asistirá a las reuniones de Granma y Holguín, como parte de un proceso iniciado este miércoles en Pinar del Río y Artemisa, y que ocurrirá en todas las provincias, con el fin de dar seguimiento a lo acordado durante el XI Pleno del Comité Central del PCC.

El Primer Secretario en su mensaje resaltó que al participar en los Plenos de Guantánamo y Santiago de Cuba, este jueves, convocó a centrarse en las prioridades del país y a defenderlas en la base.

Según informa la Presidencia, Díaz-Canel subrayó en estos encuentros que, independientemente del obstáculo que significa el bloqueo, en el país existen cosas que transformar, pero eso requiere de un cambio de mentalidad en el trabajo del Partido y en la conducción de la economía.

"Nosotros, como Partido, tenemos que centrarnos y orientarnos a las prioridades y a los escenarios donde se desarrollan esas prioridades, que es en la base", manifestó el Primer Secretario.

Insistió además en el concepto de la unidad, basado en las ideas de Fidel y Raúl, y la cual, reiteró, no se construye de forma acrítica, sin debatir, sin meterse en problemas.

"Cuando uno está callado para no molestar y los problemas se siguen acumulando, o cuando uno está callado para cuidarse, ahí no hay unidad; eso es una mentira, eso es una unidad acrítica, esa unidad es formal, es ficticia", alertó.

Asimismo, Díaz-Canel abordó temas como la democracia en la organización y la participación y el control popular en todos los ámbitos.

Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, apuntó las prioridades del Partido y el país para este año: el fortalecimiento de la unidad, el fortalecimiento de la labor político ideológica, el aseguramiento al Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, y el enfrentamiento a las desviaciones y tendencias negativas presentes en la sociedad cubana.