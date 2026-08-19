La Habana, 19 ago (ACN) En un coloquio celebrado en el Centro Fidel Castro Ruz, la Fiscalía General de la República presentó este miércoles la edición especial de su revista "Legalidad, Derecho y Sociedad", dedicada al centenario del natalicio del Comandante en Jefe.

El encuentro, que tuvo lugar en la Sala de la Plata de la institución dedicada a preservar el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, contó con la presencia de Yamila Peña Pérez, Fiscal General de la República, Darío Delgado Cura, jefe de Departamento del Consejo de Ministros, y Benjifer Cruz, vicepresidenta del Instituto de Información y Comunicación Social, entre otras personalidades.

La edición especial, concebida como parte del programa de actividades por el centenario del Comandante en Jefe, reúne testimonios inéditos de fiscales que compartieron momentos cruciales al lado de Fidel Castro.

Luis Lorenzo Palenzuela Paez, fiscal fundador de la Fiscalía General de la República, narró cómo conoció a Fidel desde su infancia, cuando escuchaba por radio el asalto al Cuartel Moncada, hasta convertirse en colaborador directo en importantes procesos judiciales.

Palenzuela recordó una noche memorable en la que Fidel convocó a fiscales y notarios para analizar el caso del niño Elián González, que luego quedó reflejado en el Código de las Familias.

Consultado sobre qué rasgo debe rescatar la sociedad cubana de la personalidad de Fidel, Palenzuela fue contundente: "La verdad, él siempre nos pidió que se dijera la verdad en todos los documentos jurídicos, aunque nos fuera adverso".

En sintonía, el fiscal Pedro Pablo Cutiño Dieguez, con 44 años de trayectoria en el órgano, relató su participación en la aplicación del Decreto-Ley 149 de 1994, una medida impulsada por Fidel para enfrentar el enriquecimiento ilícito durante el Período Especial.

El pensamiento de Fidel Castro ha estado presente en los momentos más cruciales del órgano, desde la fundación en 1973 hasta la actualidad, en su condición de abogado, Fidel ejerció la defensa de causas justas y su alegato "La historia me absolverá" sentó precedentes en la historia jurídica cubana.

En su edición homenaje la revista "Legalidad, Derecho y Sociedad" recoge esta herencia a través de la mirada de fiscales que, han vivido una etapa y una vida de Fidel que no es tan pública.

La cita concluyó con el reconocimiento a los todos los colaboradores que trabajaron en esta publicación y con la certeza de que, como afirmó Cutiño Dieguez: todo lo que dijo el Comandante hoy está ahí, como si lo hubiera dicho ayer mismo.