Declaración de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) 

ACN | Tomada del Facebook de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba - UNEAC

La Habana, 30 ene (ACN) Los escritores y artistas cubanos, miembros de la UNEAC, condenan la nueva escalada de agresiones del gobierno de Estados Unidos contra la nación cubana. Con pretextos infundados el presidente estadounidense Donald Trump, emitió ayer una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional por la supuesta amenaza “inusual y extraordinaria” que representa Cuba para la seguridad nacional y la política exterior de su país.

El mensaje denuncia la peligrosa declaración que persigue recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero al imponer aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con nuestro país. No hay un solo argumento que justifique la acción de guerra económica con impacto directo en el bienestar de la familia cubana, y acuden una vez más a la mentira como arma política y argumenta:

"La nueva farsa imperial fue lanzada el mismo día que la región recordaba los 12 años de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, que firmaron en La Habana los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El gobierno estadounidense vuelve a socavar la cultura de paz que aspiramos alcanzar en Nuestra América.

"Hacemos un llamado a los intelectuales del mundo a denunciar el peligro que representa esta nueva amenaza que provocará incalculables daños humanos al pueblo cubano. Utilicemos las armas de la razón y el arte que nos une para denunciar al imperialismo yanqui y construir un mundo civilizado sin guerras.

En este importante momento histórico nos convoca por su vigencia el pensamiento martiano, “de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América”.

La Habana, 30 de enero de 2026