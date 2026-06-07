Cumpleaños 95 de Raúl Castro destacó en noticias semanales de Holguín

Holguín, 7 jun (ACN) El homenaje al General de Ejército Raúl Castro Ruz en su 95 cumpleaños, los vínculos internacionales de la Universidad de Holguín, los logros ambientales de la provincia y el proyecto Padincuba marcaron la agenda informativa semanal del territorio.

La Tribuna Abierta Antimperialista, celebrada en la Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García, reunió a miles de holguineros para rendir tributo al líder revolucionario nacido en Birán y rechazar las acusaciones del gobierno de Estados Unidos vinculadas al derribo de aeronaves de Hermanos al Rescate en 1996.

Con más de 230 convenios vigentes con instituciones académicas de seis países, integración al Programa Erasmus+ con 10 proyectos de movilidad y presencia en redes iberoamericanas de investigación de alcance global, la Universidad de Holguín, categorizada de Excelencia, ocupó también el foco informativo semanal.

Esa casa de altos estudios informó además que avanza en la consolidación de experiencias como la exportación de servicios, las estancias de investigación y las misiones oficiales, mientras unos 25 becarios cursan programas de posgrado y doctorado en instituciones extranjeras.

En el marco del Día Mundial del Medioambiente, el territorio exhibió sus avances en 18 programas territoriales de ciencia e innovación, que abarcan la protección de zonas costeras, el monitoreo de especies amenazadas, la reforestación y la recuperación de cuencas hidrográficas.

Entre las áreas beneficiadas figuran el sector costero de uso turístico Bahía de Vita-playa Guardalavaca, la Reserva Ecológica de Caletones y el Paisaje Natural Protegido Bahía de Naranjo, donde se desarrollaron acciones de protección, capacitación y control de regulaciones forestales.

El proyecto Padincuba cerró la semana con el reporte de 13 negocios establecidos y otros 13 en proceso de formación, resultado del acompañamiento que la iniciativa brinda a emprendedores y cooperativas no agropecuarias en la provincia y sus municipios.

La iniciativa, que articula la Universidad de Holguín, la mipyme estatal Centro de Desarrollo Sociocultural y la Dirección de Desarrollo Territorial del Gobierno provincial, incluyó acciones de capacitación en marketing, contabilidad, finanzas y responsabilidad social empresarial.