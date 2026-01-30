Culminó en La Habana proceso de Plenos Extraordinarios del Partido

La Habana, 30 ene (ACN) La Habana acogió la sesión del Pleno Extraordinario de su Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), con la cual concluyó el proceso de análisis en todo el país, informó la institución política desde su perfil en Facebook.

El encuentro estuvo encabezado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del PCC y Presidente de la República, junto a Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización.

En el Pleno se examinaron temas esenciales para el funcionamiento de la organización y se debatieron las potencialidades de los territorios para impulsar el desarrollo. Los análisis se centraron en el papel del Partido en la coyuntura actual, la ejemplaridad de la militancia y la labor de los cuadros.

Los participantes realizaron un ejercicio autocrítico sobre el aporte de las fuerzas productivas de la capital a la batalla económica que enfrenta la provincia y el país, y revisaron acciones para lograr mayor eficiencia e impacto en ese esfuerzo.

Liván Izquierdo Alonso, Primer Secretario del Comité Provincial en La Habana, presentó un informe sobre el funcionamiento del Partido en la capital, la entrega de tierras en usufructo, el abastecimiento de agua, el enfrentamiento a las ilegalidades y las acciones para reducir la mortalidad infantil y atender al adulto mayor.

Morales Ojeda reflexionó con los asistentes sobre la necesidad de un sistema de trabajo centrado en la vinculación con la base. Declaró que “es necesario llegar a los municipios para apoyar, destrabar procesos e incentivar a que todos aporten al máximo”, e insistió en la disciplina partidista y en la autoexigencia de militantes y cuadros.

Díaz-Canel reiteró que el Partido es el de toda la nación cubana y subrayó la importancia de que en las reuniones de núcleo participen también los trabajadores no militantes.

En su intervención, abordó el escenario regional y mundial tras la agresión contra Venezuela ocurrida el 3 de enero, y rindió homenaje al valor de los 32 cubanos caídos en combate.

Informó que próximamente se darán a conocer los cambios en el Programa de Gobierno tras la consulta popular, y destacó la necesidad de romper con la mentalidad importadora de productos acabados en todos los sectores de la economía. Explicó la importancia de continuar la transformación energética del país.

Entre otros aspectos, mencionó la autonomía municipal, el redimensionamiento empresarial, las relaciones entre los sectores estatal y no estatal, y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

También expuso parte de la estrategia para enfrentar las amenazas y agresiones externas, a las que calificó de fascistas por su carácter genocida y por sustentarse en argumentos falsos.

El llamado final fue a luchar, crear, transformar, combatir y compartir resultados. Díaz-Canel aseguró que “no nos vamos a amedrentar y estamos seguros de que ante esta agresión de Estados Unidos no estaremos solos”, reafirmando la convicción de defender la Patria, la Revolución y el Socialismo.

El PCC reafirmó que ni las amenazas ni las presiones externas podrán derrotar a una nación que ha hecho de la soberanía, la justicia y la dignidad pilares irrenunciables de su modelo.