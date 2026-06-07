Cubanos en Nicaragua repudian sanciones de EE.UU. contra Díaz-Canel

La Habana, 7 jun (ACN) La Comunidad de Cubanos Residentes en Nicaragua “Antonio Maceo” repudió las sanciones que aplica hoy el gobierno de Estados Unidos contra el presidente Miguel Díaz-Canel, parte de su familia y organizaciones de la nación antillana.

En un comunicado divulgado en redes sociales, el grupo denunció la hostilidad del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio contra Cuba, evidenciado en el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, además del cerco petrolero, informó desde Managua la agencia Prensa Latina.

La comunidad recordó que los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), sancionados recientemente junto al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), es la mayor organización de masas del país y aglutinan a más de seis millones de cubanos.

Añadió que las referidas sanciones violan todas las leyes internacionales y tratan de crear condiciones de peligro para justificar una agresión armada.

“Les recordamos señores imperialistas que el ejército cubano y el pueblo tiene dada la orden de combate siempre y no existe la palabra rendición”, afirmó.

Al respecto, rememoraron los hechos en Venezuela el pasado 3 de enero, cuando murieron 32 combatientes cubanos al enfrentar a las fuerzas estadounidenses durante el secuestro del presidente constitucional del país suramericano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

Ninguno se rindió y pelearon hasta la última bala, subrayó el escrito.

En Cuba tendrán que borrarnos de la tierra, y como dijo Maceo: “Quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo abnegado en sangre si no perece en la lucha”, enfatiza el texto.

Los cubanos residentes en Nicaragua también transmitieron un saludo y felicitación a los miembros del Ministerio de Interior en ocasión de celebrarse este sábado el aniversario 65 de la fundación de esa institución.