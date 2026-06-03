Cuba unida hoy en torno al cumpleaños 95 de Raúl

La Habana, 3 jun (ACN) La mayor de las Antillas despierta hoy en medio de las recordaciones en saludo al cumpleaños 95 del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, en defensa de la unidad como ese valor pilar ante un escenario complejo a causa del cerco y amenazas imperiales.

A lo largo y ancho de la isla se estarán realizando en centros e instituciones de todo el país matutinos especiales, presentaciones de títulos alegóricos a su figura y múltiples iniciativas que distinguen al pueblo cubano en su voluntad de no someterse ante el Gobierno de Estados Unidos que emplea todos los medios a su disposición para rendir a través de la necesidad impuesta a toda una nación.

La fecha constituye así el colofón a la jornada de movilizaciones que han tenido lugar en plazas, tribunas y escenarios en distintos puntos del territorio nacional en respaldo popular a su líder frente a la acusación que se construye contra él desde Washington.

Estas maniobras persiguen el fin último de la hostil política norteamericana para recrudecer el complicado entramado de sanciones criminales que privan al archipiélago y sus pobladores de recursos esenciales y justificar la opción de una incursión militar.

No obstante, en el ejemplo de Raúl, en su vida y obra, los cubanos encuentran una fuente de inspiración constante para afrontar las dificultades actuales y mantener en pie de lucha las causas comunes en defensa de la independencia y la soberanía nacionales ante todo aquel que las adversa.