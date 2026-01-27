Cuba recordó Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

La Habana, 27 ene (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, recordó hoy desde la red social X el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, proclamado por la Asamblea General de la ONU en 2005.

El Canciller afirmó que Cuba continuará comprometida con la lucha contra toda forma de discriminación, incluido el antisemitismo, el racismo, la xenofobia y la intolerancia religiosa, y subrayó la necesidad de un orden mundial más inclusivo y democrático donde se respete el derecho a la paz, a la vida y el bienestar de todos los pueblos.

Hoy es el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto.#Cuba continuará comprometida con la lucha contra cualquier forma de discriminación, incluido el antisemitismo, el racismo, la xenofobia y la intolerancia religiosa.



La efeméride se celebra cada 27 de enero, fecha que recuerda la liberación en 1945 del campo de concentración y exterminio nazi alemán de Auschwitz-Birkenau por el Ejército Rojo, hecho que reveló al mundo los crímenes cometidos contra millones de judíos, rusos, gitanos y representantes de otras naciones.

En 2025, los representantes de Rusia no fueron invitados al Museo de Auschwitz-Birkenau para participar en los actos conmemorativos por el 80 aniversario de la liberación, lo que fue considerado por autoridades rusas como un intento de reescribir la historia y desconocer el papel de los soldados soviéticos.

María Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa, declaró que el país eslavo pagó un precio demasiado alto para permitir que alguien cuestione la Gran Victoria y aseguró que harán todo lo posible para evitar que crímenes tan horrendos vuelvan a ocurrir.

El Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto constituye un llamado universal a la memoria histórica, no limitado a los seis millones de judíos asesinados, sino también a otras comunidades perseguidas por el régimen nazi, como gitanos, personas con discapacidad, opositores políticos y homosexuales.

Las conmemoraciones incluyen ceremonias oficiales en la ONU y gobiernos nacionales, actos culturales y religiosos, conferencias académicas, testimonios de sobrevivientes y campañas educativas en escuelas y universidades, con el propósito de preservar la dignidad de las víctimas y transmitir a las nuevas generaciones la importancia de enfrentar el odio y el fascismo.

La fecha se reafirma como advertencia global frente al neofascismo, negacionismo y la distorsión histórica, y como herramienta de prevención y educación para garantizar que nunca más se repitan crímenes de odio y genocidios.