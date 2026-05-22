Cuba ratifica hoy su compromiso con la Revolución y sus líderes

La Habana, 22 may (ACN) Ante las últimas acusaciones que formuló el Gobierno estadounidense contra el General de Ejército, Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, el pueblo se moviliza hoy en la Tribuna Antimperialista de la capital para alzar su voz en defensa de la Patria, de la dirección del país y de la soberanía nación.

Esta iniciativa, convocada por la Unión de Jóvenes Comunistas y las diferentes organizaciones del país, condena la acción del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y ratificará su posición contra el imperialismo, que mantiene un bloqueo a la Isla por más de 60 años, el cual se recrudece con cada escalada del cerco que adopta la administración norteamericana.

A pesar de que el punto principal se realizará en la capital, todo el territorio nacional forma parte del reclamo contra las constantes amenazas que desde la Casa Blanca se llevan a cabo para tratar de desestabilizar a la mayor de las Antillas.

Ante el pronunciamiento estadounidense contra el General de Ejército, el pasado 20 de mayo, el Gobierno revolucionario emitió una declaración en la que señaló que tal acusación es una provocación política, basada en la manipulación de lo ocurrido en febrero de 1996, cuando fueron derribadas dos aeronaves operadas por la organización terroristas Hermanos al Rescate, después de reiteradas notificaciones sobre la violación por parte de estos del espacio aéreo cubano.

La declaración también manifestó que el proceder de la nación caribeña ante tal hecho fue en legítima defensa y estuvo respaldado por la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944, y los principios de soberanía aérea y proporcionalidad.

En jornadas previas a los 95 años del líder de la Revolución cubana, Raúl Castro Ruz, el pueblo reafirma su respaldo a esta figura histórica y al proceso iniciado en 1959, a pesar de las constantes agresiones del imperialismo.