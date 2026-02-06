Cuba no está sola (IV)

La Habana, 6 feb (ACN) Ante la situación que enfrenta Cuba por la presión del Gobierno de los Estados Unidos, ha existido un apoyo a nivel internacional, destacó Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, en comparecencia especial ante la prensa.

Lea también: Colaboración: palabra de orden entre Cuba y Venezuela (III)

En sus palabras, que la Agencia Cubana de Noticias transmite de manera íntegra en varios despachos, el mandatario señaló que al respecto hay varias opiniones de voceros, de cancillerías, de líderes internacionales, y de movimientos que agrupan países.

Yo por aquí tenía una relatoría, una cronología desde el primero de febrero de cuántas señales de apoyo se han recibido: Movimiento Morena; la vocera de la Cancillería rusa María Zajárova, que en varias ocasiones ha salido en estos días; el Embajador ruso ante la Organización de las Naciones Unidas; la congresista demócrata Rashida Tlaib, de origen palestino y representante por Michigan; el portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun; el Gobierno de Venezuela; el Ministro belga de Movilidad, Clima y Transición Medioambiental, que se manifestó en ese sentido en la Cámara de Representantes de su país; los eurodiputados Irene Montero de España y Marc Botenga de Bélgica; el Secretario General del partido de Gobierno sudafricano, Congreso Nacional Africano; la presidenta Claudia Sheinbaum, que prácticamente en todas sus mañaneras responde preguntas que tienen que ver con la posición de México y su apoyo a Cuba; la Cancillería mexicana; la Embajada de China en Washington; el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov; el amigo Ziugánov, líder del Partido Comunista de la Federación de Rusia; el Embajador de Rusia en Venezuela; Asociación de Amistad Cuba-Filipinas; el representante demócrata Gregory Meeks, del distrito de Nueva York; el presidente Putin.

Hoy conocimos de una declaración del Movimiento de Países No Alineados y de otra declaración de los Estados miembros del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas.

También sabemos que hoy existieron unas conversaciones telefónicas entre el Presidente y Secretario General del Partido Comunista Chino Xi Jinping con el Presidente de la Federación de Rusia, Putin, y en ellos también se manifestó el apoyo y el compromiso y la decisión de continuar la colaboración y la cooperación con Venezuela y con Cuba. Eso es lo que podríamos decir en sentido general que se ha producido en materia de apoyos y de discursos.

Pero detrás de esos discursos hay más cosas, cosas que también no podemos hoy explicar abiertamente, porque el enemigo está en una persecución de todas las luces que se le pueden abrir a Cuba, de todos los caminos que se le pueden abrir a Cuba, pero sí les puedo asegurar con todo sentido de responsabilidad que Cuba no está sola, y que en un momento como este hay mucha gente: gobiernos, países, instituciones, empresas que están dispuestas a trabajar con Cuba y que ya nos han hecho llegar vías, mecanismos, intenciones de cómo podemos hacer.

La persecución energética, la persecución financiera, el recrudecimiento con estas medidas coercitivas es tal que sabemos que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, muy creativo, muy inteligente para sortear todos esos obstáculos; pero hay valor en un grupo de instituciones, de personas y de gobiernos en el mundo para apoyar. Y es lo que podemos decir o podemos explicar hoy por razones obvias.