Cuba, dispuesta al diálogo con EE.UU., sin presiones (VI)

La Habana, 6 feb (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, en comparecencia especial ante la prensa, aseguró que La Habana está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero sin presiones.

En su intervención, que la Agencia Cubana de Noticias transmite de manera íntegra, Díaz-Canel abordó las relaciones de su país con Estados Unidos:

Hay que decir que en la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos después del triunfo de la Revolución, que se han caracterizado por una asimetría que todos conocemos y sobre todo esa asimetría la marca la imposición de un bloqueo económico, comercial y financiero durante tantos años, sostenido y recrudecido en los momentos actuales, siempre ha existido dentro de los Estados Unidos y también a nivel internacional un grupo de personas, un grupo de organismos que siempre han estado favoreciendo rutas, puentes, espacios de diálogo o canales de comunicación, y muchas veces se ha logrado y cuando se ha logrado se ha permitido que hablemos como iguales sobre temas en los cuales se pueden compartir incluso criterios diferentes, pero son temas que debemos abordar de manera común porque estamos en una misma área geográfica, somos vecinos muy cercanos. Ahí están temas migratorios, temas de seguridad, temas de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra el terrorismo, hay temas medioambientales que también tienen que ver con todos los mares y todo lo que está alrededor del Golfo de México, las corrientes marinas; pero también hay otros temas que tienen que ver con la colaboración científica, los intercambios académicos, hay una agenda grande de temas que se pueden tocar. Y siempre ha existido una posición histórica de Cuba, una posición que la definió y la defendió el Comandante en Jefe Fidel Castro, que la continuó el General de Ejército Raúl y que, a mi modo de ver, es inalterable y es invariable en los momentos actuales. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos sobre cualquiera de los temas que se quieran debatir o dialogar.

¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar; sin precondicionamiento; en una posición de iguales; en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación; sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos, y que de un diálogo como ese se puede construir una relación entre vecinos, civilizada, que les podría aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos, a los pueblos de las dos naciones.

Las cubanas y los cubanos no odiamos al pueblo norteamericano, reconocemos valores del pueblo norteamericano, valores de su historia, valores de su cultura.

Cuando hemos tenido oportunidad de que existan espacios de encuentro entre nuestros pueblos en diferentes sectores, en el sector científico, en el sector deportivo, en el sector religioso, en el sector cultural, en el sector de la salud, incluso diálogos a nivel político, hemos encontrado que hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos, sin prejuicio, que pueden aportarle muchísimo.

Visto de otra manera, de cuántas cosas privamos a ambos pueblos por esa política decadente, por esa política prepotente, por esa política criminal de bloqueo y la persistencia en ese bloqueo, al punto de haberlo recrudecido en los momentos actuales y lo siguen recrudeciendo, siguen apretando las tuercas de ese bloqueo. Y la agenda podría ser sobre todos estos temas que hemos hablado.

Esa es nuestra posición. Es una posición también de continuidad, y creo que es posible.