Cuba celebra el cumpleaños 95 de Raúl en Tribuna Abierta

Holguín, 3 jun (ACN) El pueblo de Holguín celebra hoy el cumpleaños 95 del General de Ejército Raúl Castro Ruz en una Tribuna Abierta Antimperialista que tendrá lugar en la Plaza de la Revolución Calixto García Íñiguez de esta ciudad.

Oreste Saavedra, director de la Orquesta Sinfónica de Holguín y máximo responsable artístico de la Tribuna, explicó en exclusiva a la ACN que el acto estará protagonizado por alrededor de 250 artistas del territorio y contará con la participación de las agrupaciones La Campana y Codanza, además de una coral de niños de la compañía Ronda de los Sueños.

La Plaza de la Revolución será escenario para la defensa de los símbolos patrios y del Himno Nacional, que rememora la solemnidad de su entonación en el siglo XIX en la ciudad de Bayamo, y acogerá además la actuación del septeto Zenda, Palabras al Viento, el Teatro Lírico Rodrigo Prats, el cuarteto Bella Voice, la coral universitaria y otros invitados.

Durante la concentración se desmontará la acusación del gobierno estadounidense contra Raúl Castro, cuando el Estado cubano defendió en febrero de 1996 la soberanía del espacio aéreo nacional ante las violaciones de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate.

El pueblo holguinero reconoce la trayectoria del líder revolucionario en la continuidad de la obra de Fidel, la fiel compañía y el respaldo a toda prueba que demostró, así como su carácter humilde y la sencillez que lo acompañaron en cada recorrido por el territorio nororiental.

Raúl Castro Ruz nació el 3 de junio de 1931 en el poblado de Birán, perteneciente a la entonces provincia de Oriente, y es el cuarto de siete hermanos nacidos en aquella casona, hoy Monumento Nacional, que preserva la memoria de la familia Castro Ruz y los rasgos identitarios de los campos cubanos.