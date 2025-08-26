Cuba a las puertas de un nuevo curso escolar

La Habana, 26 ago (ACN) Las acciones que se desarrollan en el país para el inicio del curso escolar el próximo 1 de septiembre en las enseñanzas desde preescolar hasta el nivel medio superior, así como pedagógicos y tecnológicos, fueron detalladas hoy por autoridades de los ministerios de Educación (Mined) , Industria (Mindus) y Comercio Interior (Mincin) en el programa Mesa Redonda.

Naima Ariatne Trujillo Barreto, titular del Mined, señaló que se realizó un recorrido por todas las provincias para supervisar las estrategias que se ejecutan para el próximo período lectivo.

Trujillo Barreto explicó que entre los aspectos analizados está la disminución del déficit de docentes, donde la provincia de Santiago de Cuba destaca con un 99 por ciento del completamiento del claustro de profesores.

Puntualizó, además, que de 800 mil instalaciones educativas que están previstas para restauración se ha culminado el proceso en 300 mil, siendo Guantánamo un ejemplo favorable en esta dinámica, porque a pesar de las afectaciones meteorológicas terminará en septiembre la recuperación de las escuelas señaladas en el territorio.

Con respecto a la visita de trabajo a las diferentes regiones, manifestó que no existe homogeneidad en las acciones pero se respira entusiasmo y compromiso para enfrentar el nuevo ciclo educativo.

La ministra subrayó que en el curso 2025-2026 se caracterizará por la implementación del tercer perfeccionamiento que se simplifica en la transformación curricular de los estudiantes de tercero, sexto, noveno y 12 grados mediante herramientas didácticas y otros materiales educativos que llegarán entre septiembre y octubre.

Destacó asimismo que un elemento importante en esta etapa será la publicación oficial del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes el próximo 28 de enero que regirá el crecimiento de los educandos en la sociedad.

Añadió que el acto central por el comienzo de la fiesta pioneril se efectuará en el centro de formación pedagógica Tania La Guerrilla, fundado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el 1 de septiembre en Pinar del Río.

En relación a la disponibilidad de los recursos necesarios para este momento importante para la familia cubana, Yamilin González Milian, viceministra primera del Mindus, comentó que están garantizados los cuadernos, libretas, talonarios y los productos de aseo para las instituciones.

En el caso de los uniformes escolares González Milian manifestó que existe un plan de producción de alrededor de tres millones 600 mil piezas, del cual se han materializado dos millones 200 mil, destinados a preescolar, quinto y séptimo grado, como niveles de enseñanza priorizados.

La viceministra primera informó que hay 61 talleres en toda Cuba que trabajan en la elaboración de estas prendas, pero no se ha podido satisfacer la demanda debido a las contingencias energéticas y la falta de combustible para la transportación de materias primas importantes para la producción.

A pesar de las dificultades conocidas, González Milian resaltó que la industria continúa trabajando para cubrir las necesidades de los alumnos de décimo grado y primer año de los pedagógicos y tecnológicos.

Sobre cómo marcha la distribución de este vestuario, Ihosvany Montero García, director de Comercio Mayorista del Mincin, declaró que la comercialización de una prenda a los grados establecidos se realiza desde el pasado 15 de julio y hasta la fecha se han vendido 500 mil piezas.

Montero García aclaró que la venta a los demás grupos de alumnos se llevará a cabo según el suministro del Mindus.

Este 27 de agosto continuará el análisis del tema en la Mesa Redonda, donde la población tendrá respuesta a inquietudes.