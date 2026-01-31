CTE de Nuevitas: constancia por la generación eléctrica nacional (+ Fotos)

Camagüey, 31 ene (ACN) Los trabajadores de la Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre, del municipio de Nuevitas, en la ciudad industrial de la provincia de Camagüey, arribaron a los 57 años de la sincronización de la primera unidad de esa planta, como continuadores de una labor de constancia y esfuerzo en pos de garantizar la generación nacional.

A pesar de las marcadas limitaciones de recursos, provocadas por el reforzamiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, que impacta de manera directa en este sector, quienes integran la emblemática empresa lograron cumplir su actividad fundamental al 96 por ciento durante el 2025.

En medio de una tensa situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), se impone la voluntad de los obreros y especialistas en pos de resolver las averías y la ejecución de las reparaciones, pues, la consagración es inherente a los que se desempeñan en este ámbito.

Jorge Luis Maceira Esteva, director general de la CTE de Nuevitas, en comunicación telefónica con la Agencia Cubana de Noticias (ACN) transmitió un reconocimiento a todos los trabajadores de la planta, la mayoría directos en la producción, una faena continua que implica extensas jornadas, incluso sacrificando el tiempo de la familia.

Maceira Esteva, ingeniero mecánico con 20 años en la Central, desde su graduación, argumentó que uno de los resultados del año anterior fue la permanencia en línea con el SEN de los dos bloques, principalmente el cinco, el menos eficiente, que hoy está en mantenimiento parcial ampliado, de alrededor de seis meses.

Mientras, la unidad seis, opera de forma limitada, aporta 74 megavatios (MW), pues presenta rajadura en una junta que no permite subir la carga por ahora, a lo cual se suma una bomba de circulación averiada que reparan en el taller de la entidad.

La celebración de los 57 años de la primera arrancada de la termoeléctrica nuevitera, constituyó espacio propicio para reconocer a obreros destacados del año precedente y los que acumulan 20 y 25 años de manera ininterrumpida en la empresa, estos últimos merecedores de la Distinción "Ñico López", la más alta que otorga el Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas.

Orlenys Calderín Sánchez, secretario general del buró sindical, afirmó que lo más valioso de la termoeléctrica es su capital humano, el cual integran 624 hombres y mujeres, siempre al pie de la obra, tratando de asegurar la permanencia de la generadora en el SEN.

Especialista en Química, Orlenys cumple dos décadas en el centro que califica como su segundo hogar, debido a toda la experiencia atesorada en este sitio, donde funciona un fuerte movimiento de innovadores, reconocido en múltiples ocasiones, e indispensable cuando de contribuciones y de funcionamiento estable de la planta se hable.

El colectivo de la Termoeléctrica de Nuevitas recuerda en la actual jornada de festejo, y en el año de su centenario, el legado del Líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro, quien la visitó en varias ocasiones durante recorridos por el polo industrial camagüeyano, enclavado en esa norteña ciudad.