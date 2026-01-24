Convocó Universidad de Moa a congreso internacional Cinarem 2026

Holguín, 24 ene (ACN) La Universidad de Moa Dr. Antonio Núñez Jiménez convocó al XII Congreso Internacional de Aprovechamiento de Recursos Minerales (Cinarem 2026), que sesionará del 7 al 10 de abril próximo en Varadero, en el marco del aniversario 50 de la institución académica.

El evento tendrá dos modalidades de participación: presencial, mediante intervenciones, mesas redondas y paneles, y virtual a través de secciones en vivo y ponencias grabadas con un máximo de 10 minutos.

Entre las principales temáticas figuran el desarrollo sostenible y medioambiente, formación profesional, energías renovables y eficiencia energética, seguridad, normatividad en electromecánica, entre otras, según refiere el programa de la cita.

Cinarem 2026 constituirá un espacio propicio para el intercambio de ideas y el desarrollo de proyectos en esta rama de la industria entre investigadores, académicos, profesionales y estudiantes, indica el documento.

Los trabajos deben ser originales, se enviarán a través de la plataforma oficial de Cinarem (https://cinarem.ismm.edu.cu), donde estarán disponibles los documentos necesarios para la inscripción, y los aceptados se publicarán en las memorias digitales del congreso.

La Universidad de Moa Dr. Antonio Núñez Jiménez constituye un centro universitario del oriente cubano especializado en geología, minería y metalurgia, certificado en 2018 por la Junta de Acreditación Nacional.

Fundada el primero de noviembre de 1976 como Instituto Superior Minero Metalúrgico, adoptó su denominación actual en 2019 e impulsa un amplio programa docente, investigativo y de innovación tecnológica.