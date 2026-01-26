Convocó ICS a Premio Nacional de Comunicación Social 2026

La Habana, 26 ene (ACN) El Instituto de Información y Comunicación Social (ICS) de la República de Cuba convocó a la segunda edición del Premio Nacional de Comunicación Social 2026, máxima distinción que otorga anualmente a profesionales del sector, precisó desde su web la propia institución.

El galardón reconoce la trayectoria de personas naturales cubanas, en activo o jubiladas, por su obra de la vida en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, así como en procesos de formación, superación e investigación vinculados a la comunicación social.

Las nominaciones serán presentadas por las Direcciones de Información y Comunicación Social de cada provincia, junto a delegaciones de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) y centros universitarios del país.

La fundamentación de cada propuesta debe incluir datos personales del candidato, labor actual, centro de trabajo o entidad que lo propone y trayectoria profesional que avale la nominación.

Entre los criterios de selección figuran la repercusión social de la labor, la calidad técnica de la obra, la ética y compromiso social, los aportes al desarrollo del campo profesional, la integralidad y el valor creativo, así como la contribución a la formación y superación de periodistas y comunicadores sociales.

El plazo de admisión de las nominaciones vence el 31 de marzo de 2026 y deberán enviarse a la Dirección de Comunicación Institucional del ICS.

Una Comisión Evaluadora Nacional, integrada por representantes del ICS, la UPEC, la ACCS y la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, además de profesionales destacados del sector, seleccionará la propuesta que será ratificada por el Consejo de Dirección del Instituto.

El Premio consta de diploma acreditativo y compensación monetaria, y será entregado en acto oficial entre los meses de mayo y junio del presente año.

En 2025 la primera edición del galardón distinguió a la Doctora en Ciencias de la Comunicación Hilda Saladrigas Medina.