Convoca Morales Ojeda a Tribuna Antiimperialista José Martí por Raúl

La Habana, 21 may (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, convocó hoy desde su perfil en la red social Facebook a la participación en la Tribuna Antiimperialista José Martí este viernes 22 de mayo, a las 7:30 de la mañana, para condenar la decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana.

Morales Ojeda expresó que "nuestro pueblo reacciona con todo vigor y patriotismo ante la infamia, nunca será de otra manera porque la estirpe mambisa y rebelde que corre por nuestras venas no deja que pactemos con el irrespeto y desprecio a la soberanía, jamás traicionaremos nuestra historia y a nuestros líderes".

Señaló que la respuesta será "respaldo absoluto a la Declaración del Gobierno Revolucionario y movilización combativa", en plena jornada por los 95 años del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

El dirigente afirmó que "vamos con puños en alto y voz firme para condenar el acto despreciable del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra nuestro General de Ejército, Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana".

Morales Ojeda añadió que "ni con acusaciones falsas, ni con bloqueo genocida, ni con cerco energético, ni con amenazas nos arrodillarán", al subrayar que la unidad del pueblo cubano se mantiene firme.

En otro mensaje publicado en la misma plataforma, destacó que "el General de Ejército Raúl Castro Ruz encarna la esencia más genuina de la Revolución Cubana gracias a su capacidad de liderar desde la modestia y el ejemplo personal".

Explicó que "su trayectoria ha sido una lección ininterrumpida de fidelidad a Cuba y a Fidel, no como un acto de adhesión acrítica, sino como un compromiso profundo que lo ha llevado a estar siempre donde la Patria lo ha requerido".

Morales Ojeda subrayó que "Raúl ha sabido cultivar una sensibilidad humana excepcional, expresada en su extraordinaria capacidad para escuchar", lo que ha permitido promover el pensamiento crítico dentro de la Revolución.

Recalcó que "el amor del pueblo cubano hacia Raúl no necesita ser decretado: nace del reconocimiento cotidiano de un dirigente que ha mantenido los pies y el oído pegados a la tierra que tanto ama".

Acotó que "defender su legado implica asumir la continuidad de la Revolución, la actualización del modelo económico sin perder la esencia socialista, la formación de nuevas generaciones y la enseñanza fundamental: que se puede ser revolucionario con firmeza, con crítica constructiva y con lealtad inquebrantable al pueblo".

Con un: ¡Viva Raúl! ¡Viva Cuba Socialista! ¡Patria o Muerte, Venceremos!, culminó.