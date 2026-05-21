Convoca Díaz-Canel a la Tribuna Antimperialista

La Habana, 21 may (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, convocó hoy al pueblo a concentrarse este viernes en la Tribuna Antiimperialista José Martí para responder a la infamia del gobierno de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

"No se irrespeta a los héroes de la Patria, no se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en Cuba", afirmó el mandatario a través de un mensaje publicado en su perfil de Facebook.

No se irrespeta a los héroes de la Patria, no se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en #Cuba.



Nuestro pueblo ha saltado con fiereza por encima de las dificultades y carencias cotidianas, provocadas en primer lugar por el #BloqueoGenocida, para responder a la… pic.twitter.com/L6EZwo5BZZ — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 21, 2026

El jefe de Estado expresó que el pueblo cubano ha saltado con fiereza por encima de las dificultades y carencias cotidianas, provocadas en primer lugar por el bloqueo genocida, para responder a la infamia más reciente de los enemigos históricos de la nación cubana: la pretensión de encausar en un tribunal estadounidense al líder de la Revolución.

Díaz-Canel subrayó: "la nueva agresión nos ha unido más y elevado el honor, la dignidad y el sentimiento antiimperialista de un pueblo que ya era reconocido en todo el mundo por su brava resistencia a cualquier tipo de subordinación al imperio".

"El General de Ejército es Cuba y a Cuba se respeta. Nos vemos mañana en la Tribuna Antiimperialista", concluyó su mensaje el Presidente, bajo la etiqueta #RaúlEsRaúl.

Este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate en 1996.

Cibao ha defendido la actuación de sus fuerzas armadas como un acto de legítima defensa dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas violaciones de su espacio aéreo por parte de pilotos de la organización con sede en Miami, de lo cual la administración estadounidense había sido alertada en más de una decena de ocasiones.

La Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, estudiantiles y movimientos juveniles han convocado al pueblo de la capital a la Tribuna Antiimperialista José Martí este viernes 22 de mayo a las 7:30 de la mañana, para condenar "el acto despreciable e infame" del Departamento de Justicia de Estados Unidos.