Continuó Díaz-Canel esta semana ciclo de visitas en La Habana

La Habana, 15 ago (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, visitó esta semana sitios de interés histórico, cultural y social en La Habana, en el segundo ciclo de recorridos al territorio.

En el seguimiento a las acciones que se ejecutan para el disfrute de la población en este verano, Díaz-Canel estuvo ayer en el círculo social Gerardo Abreu Fontán y el Balneario Universitario El Coral, ubicados en el municipio de Playa, donde instó a aprovechar las potencialidades de estos para el beneficio de los capitalinos.

Llegó también hasta a La Habana Vieja y recorrió varias instalaciones del centro histórico, donde evidenció las diferentes propuestas culturales que conectan a Cuba con el mundo y las diversas obras de reparación que se desarrollan.

En otro punto de su trayecto, se acercó a Arroyo Naranjo donde se encuentra una de las ideas materializadas por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el Palacio Central de Pioneros Ernesto Che Guevara, en el que inspeccionó las condiciones de una villa para la estancia de los estudiantes.

La Tribuna Antiimperialista José Martí, situada en Plaza de la Revolución, fue otro de los lugares que chequeó el jefe de Estado el pasado 14 de agosto para profundizar en el proceso de restauración que se efectúa en el área y las distintas actividades que tienen a ese emblemático espacio como protagonista.

Como parte de la política de velar por los ciudadanos, el Primer Secretario del CCPCC participó hoy en la inauguración en el mismo municipio de Plaza de la Revolución de El Rampeño, una unidad que forma parte del Sistema de Atención a las Familias.

Esta tarea que ejecuta el mandatario en la capital es parte de la agenda de trabajo que se realizan por todo el país.