Consejo de Estado condena acusación de EE.UU. contra Raúl Castro

La Habana, 21 may (ACN) El Consejo de Estado de la República de Cuba, en representación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, emitió hoy una declaración en la que condena enérgicamente la reciente acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana.

La nota oficial califica el hecho como un acto “ilegítimo y despreciable”, resultado de una “manipulación política deshonesta” en torno a los sucesos de febrero de 1996, cuando fueron derribadas dos aeronaves de la organización Hermanos al Rescate sobre espacio aéreo cubano.

El Consejo de Estado denunció también que Washington utiliza instituciones jurídicas como instrumentos de su política hostil, acto que desconoce los principios del Derecho Internacional y vulnera la soberanía nacional.

Asimismo, en la nota se rechazan las órdenes ejecutivas y medidas coercitivas unilaterales de la administración estadounidense, que buscan recrudecer el bloqueo económico y la política de asfixia contra el pueblo cubano.

La declaración subraya que la retórica anticubana “se estrellará contra la firme convicción de las cubanas y cubanos de preservar la independencia y defender la Revolución Socialista”.

El comunicado concluye con un llamado a la paz y reafirma la voluntad de Cuba de resistir y vencer.