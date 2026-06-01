Comenzó VI Congreso Internacional de Ciencias Agropecuarias

La Habana, 1 jun (ACN) El VI Congreso Internacional de las Ciencias Agropecuarias (Agrociencias 2026) comenzó hoy en el Centro de Convenciones del Hotel Meliá Internacional de Varadero, con la participación de autoridades del Ministerio de Educación Superior (MES) y la Universidad Agraria de La Habana (UNAH), precisó esta última institución desde su perfil en la red social Facebook.

La apertura incluyó el Encuentro de Jóvenes Investigadores, organizado por la UNAH y la Red de Jóvenes Investigadores “José Luis García Cuevas”, con la presencia de estudiantes, académicos e invitados nacionales y extranjeros.

En el intercambio participaron el ministro de Educación Superior, Dr. C. Walter Baluja García, y el rector de la UNAH, Dr. C. Antihus Hernández Gómez, quienes destacaron la importancia de la cooperación científica para el desarrollo sostenible.

La Red de Jóvenes Investigadores reconoció el acompañamiento de la UNAH y sus especialistas en el fortalecimiento de sus proyectos, según declaraciones ofrecidas.

El evento, convocado por la UNAH bajo el auspicio del MES, se extenderá hasta el 4 de junio y se inscribe en la política estatal de impulsar la integración académica y científica.

Bajo el lema “Universidad verde: siente, crece y transforma por un desarrollo sostenible”, la cita aborda áreas como ciencias agropecuarias, técnicas, educación, cultura física y ciencias sociales y económicas.

La modalidad híbrida, presencial y virtual, facilita la participación de investigadores de Cuba y otros países, con inscripción electrónica gestionada por la agencia oficial Solways Cuba.

El proceso de recepción de trabajos incluyó la entrega de resúmenes hasta el 30 de marzo, la notificación de aceptación antes del 6 de abril y la entrega de textos completos hasta el 18 de mayo.

Cursos pre-congreso en línea se desarrollaron entre el 18 y el 22 de mayo, como espacio de capacitación y actualización académica para los participantes.

Agrociencias 2026 constituye un espacio institucional de referencia para la ciencia cubana, respaldado por el Estado y el Gobierno, que busca consolidar la cooperación internacional y la innovación en el sector agropecuario.