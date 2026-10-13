Chequea Salvador Valdés Mesa programas alimentarios en Villa Clara

Santa Clara, 13 oct (ACN) Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba, evalúa hoy en Villa Clara la marcha de los programas vinculados a la soberanía alimentaria y la producción agropecuaria, en un escenario marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a la isla y su pueblo.

Durante la jornada de trabajo, el dirigente gubernamental pasará revista a los compromisos productivos de la actual etapa, el aprovechamiento de las áreas bajo riego, la entrega de tierras en usufructo y la comercialización de renglones agrícolas destinados al consumo social y a la población.

La visita de supervisión incluye intercambios con autoridades locales, directivos de la agricultura y representantes de bases productivas para examinar alternativas que aseguren mayores volúmenes de alimentos pese a las severas limitaciones de combustibles e insumos materiales.

El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba fue recibido en la sede del Gobierno Provincial por Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en Villa Clara, y por Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora del territorio.