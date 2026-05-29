Casitas infantiles consolidan apoyo a familias en Holguín

Holguín, 29 may (ACN) Las casitas infantiles de la provincia consolidan su respaldo a las familias trabajadoras mediante la adaptación de horarios a las dinámicas laborales y la superación sistemática del personal, lo que garantiza en Holguín el cuidado y la educación de la primera infancia.

Yaima Cruz de la Cruz, jefa del departamento en la Dirección General del sector, explicó a la ACN que la provincia cuenta con 24 de estas instituciones, las cuales, en medio del complejo contexto energético, operan con esquemas ajustados a las empresas y organismos a los que pertenecen, lo que facilita la conciliación de la vida laboral y familiar.

Entre los centros con esa modalidad en el territorio sobresalen la Empresa de Servicios de Diseño e Ingeniería Vértice, la de Materiales de Construcción (Médano), la Región Militar Holguín y el Complejo Educacional José Martí.

La funcionaria precisó que, a diferencia de los círculos infantiles, estas variantes atienden grupos más reducidos, lo que permite diversas gestiones para la alimentación de los menores, pues en ciertos casos la entidad provee la dieta y en otros se establecen acuerdos para que los padres la suministren.

Aunque en este momento no existen solicitudes pendientes dirigidas a nuevos locales, se realizan estudios de tendencias poblacionales en comunidades como Floro Pérez, en Gibara, con el objetivo de evaluar aperturas que aseguren sostenibilidad en el tiempo y respondan al crecimiento demográfico, señaló.

El esfuerzo cuenta con la colaboración del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), los cuales han dotado a las instituciones, mediante proyectos, de recursos esenciales y material didáctico orientados a elevar la calidad del proceso educativo, acotó.

Surgidas con el fin de reducir la alta demanda de plazas y ofrecer alternativas pedagógicas en la edad temprana, las casitas infantiles representan un avance significativo en el sistema de enseñanza en la zona nororiental del país.