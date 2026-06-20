Canciller: EE.UU. impone a Cuba un bloqueo total, similar a uno militar

La Habana, 20 jun (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, aseguró hoy que el Gobierno de Estados Unidos ejecuta contra su país un plan de asfixia económica, que constituye un bloqueo total, similar a uno militar.

En X, el Canciller señaló que Washington persigue en detalle el desarrollo de la economía cubana y la procedencia de todos sus fondos.

El diseño de dicho plan, precisó Rodríguez Parrilla, incluye sancionar a compañías del níquel, y amenazar a empresas extranjeras con negocios en el turismo y la minería.

Asimismo, obstaculiza la llegada de visitantes a Cuba, al disponer que los ciudadanos extranjeros que visiten la nación caribeña pierdan derecho a la autorización de visado electrónico ESTA para entrar a Estados Unidos.

Rodríguez Parrilla también detalló que Washington chantajea y amenaza a los Estados que soberanamente mantienen acuerdos de cooperación con Cuba en materia de salud.

En el ámbito energético, prosiguió el Canciller, Estados Unidos actúa para que empresas extranjeras no vendan piezas ni tecnologías para las termoeléctricas cubanas.

Impiden además que cualquier compañía en el mundo venda petróleo a Cuba, y sancionan a Cupet, la empresa que tiene la infraestructura y las capacidades creadas para la logística de los combustibles en el país.

Rodríguez Parrilla se cuestionó que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio hable de incompetencia en Cuba, y mienta "de manera crónica", negando la existencia del bloqueo total de combustible que la Casa Blanca reconoce.

Si hubiera incompetencia, ¿para qué aplican el cerco petrolero y las sanciones secundarias? En cada referencia suya a la situación en nuestro país, hay un intento por evitar cualquier responsabilidad y presentarse como el salvador, comentó el ministro de Relaciones Exteriores.

En su mensaje Rodríguez Parrilla subrayó que Rubio, además llama abiertamente a la subversión del orden constitucional cubano y busca con tesón una intervención militar estadounidense en Cuba.