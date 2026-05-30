Camagüeyanos reafirmarán su respaldo al General de Ejército Raúl Castro

Camagüey, 30 may (ACN) Una jornada de reafirmación revolucionaria, patriotismo y unidad en respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz, protagonizarán hoy los camagüeyanos durante la tribuna antimperialista prevista en la Plaza de la Libertad, de esta ciudad.

Según refiere la convocatoria del Secretariado Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba, los diferentes colectivos laborales, sindicatos, jóvenes, jubilados y el pueblo, en general, demostrarán, con firmeza y unidad, la voluntad de defender la continuidad histórica de la Revolución, el Socialismo y la soberanía nacional.

Constituirá una movilización más para denunciar el injusto bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y la política cruel que afecta el desarrollo del país y la vida cotidiana de los cubanos.