Camagüey: Consultan normativa sobre Propiedad, Posesión y Uso de la Tierra

Camagúey, 4 feb (ACN) Concebido como una oportunidad para enriquecer el Anteproyecto de Ley de Propiedad, Posesión y Uso de la Tierra, el proceso de consulta de esa propuesta legitimó en Camagüey el principio de participación popular.

Así lo afirmó, este martes, Ramón Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, quien precisó que la provincia, destaca entre las 11 seleccionadas para promover un debate que permita fortalecer el consenso y dotar a la nueva norma de mayor robustez.

Con anterioridad, se aprobó en el país la Ley 148 de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Ley de Ganadería y ahora con esta propuesta se pretende lograr un mejor uso y gestión de la tierra, apuntó.

Al valorar las principales preocupaciones derivadas del proceso de consulta, tanto en Camagüey, como en las otras tres provincias donde se ha realizado este tipo de análisis, mencionó la consecutividad de la transmisión de los bienes, mediante el testamento, lo que reafirma el respeto a los derechos de los campesinos cubanos.

De igual manera, comentó que otros planteamientos están relacionados con los límites de la tierra y la participación de los trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias y mipymes, que tienen dentro de su objeto social la producción, transformación y comercialización de alimentos.

Durante la evaluación del citado documento en Camagüey, prevalecieron, entre otros criterios, la divisibilidad de las fincas, el reconocimiento del valor de la tierra como respaldo para operaciones bancarias y la importancia de dignificar la vida en el campo.