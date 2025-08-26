Bufetes colectivos rumbo a Asamblea General Constitutiva

La Habana, 26 ago (ACN) Sobre la Asamblea General Constitutiva de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) prevista a realizarse en esta capital los días 2 y 3 de septiembre próximo, ofrecieron hoy detalles autoridades de esa entidad.

Lilia María Hernández Doejó, presidenta de la Junta Directiva Nacional de la ONBC, resaltó en conferencia de prensa la pertinencia de esta cita donde se ejercerá un análisis crítico del trabajo de la entidad durante el actual quinquenio y se conformará su estructura central para el período 2025-2030.

En ese contexto, enfatizó, se ratificarán el sentido social de la abogacía y los delegados presentes, de manera directa y secreta, votarán por los integrantes de la nueva Junta Directiva Nacional, la cual contará con una estructura reducida de nueve miembros, tres de ellos profesionales, en busca de alcanzar una mejor gestión y coherencia con el momento actual.

Hernández Doejó ponderó el valor de estos encuentros, para los cuales se proponen representantes en cada unidad de base y a los niveles de municipios y provincias, para perfilar los rumbos futuros de una organización que tiene como principal razón de ser la defensa de los derechos y garantías de la población, mediante el asesoramiento y representación profesional tanto a personas naturales como jurídicas.

Señaló que aunque se trata de un órgano autofinanciado, con autonomía y compuesto por profesionales del Derecho que presta servicios a la ciudadanía no se deslinda por eso de su sentido eminentemente social

Explicó, además, cómo la reciente aprobación de la Ley de Abogacía profundiza en principios éticos, humanistas, de la colegiación, la discreción, el principio de confidencialidad y respeto a las demás instituciones.

Insistió en la necesidad de superar retos en la atención a clientes y la preparación de los jóvenes graduados incorporados al sector, que cuenta con más de tres mil 500 abogados en alrededor de 180 bufetes en todo el país.

La ONBC realiza cada cinco años su proceso eleccionario para la renovación del mandato de los delegados a su Asamblea General y la Junta Directiva Nacional, ejercicio que reafirma el compromiso institucional con la participación activa, la transparencia y la renovación de sus estructuras de dirección.

Este proceso no solo renueva las estructuras, sino que fortalece el sentido de pertenencia, el compromiso ético y la preparación profesional de los abogados en un contexto de profundas reformas jurídicas en el país.