Bufete Colectivo santiaguero celebra aniversario con resultados

Santiago de Cuba, 22 ene (ACN) Al cumplirse este 22 de enero el aniversario 61 de la creación del primer Bufete Colectivo en Cuba, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) celebra la fecha con el reconocimiento al Bufete Colectivo No. 4 de Santiago de Cuba, que cerró el 2025 con resultados superiores a sus objetivos estratégicos e indicadores principales.

Zenia Castellanos López, directora de la institución, explicó que la entidad enfrentó el reto de cumplir un plan de seis mil 800 servicios y 14 millones de pesos con apenas 14 abogados y dos técnicos jurídicos.

Tras la salida de dos profesionales, quedaron solo 12 letrados, quienes lograron concertar más de siete mil servicios y alcanzar ingresos superiores a los 17 millones de pesos.

Pensamos que no sería posible, pero lo conseguimos; las dificultades energéticas nunca fueron un obstáculo, afirmó.

El bufete mantuvo sus puertas abiertas desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, incluso en condiciones adversas, los contratos se realizaron de manera manual cuando faltó la electricidad, y el paso del huracán Melissa puso a prueba la capacidad de respuesta del colectivo, que se preparó, se recuperó y continuó ofreciendo servicios jurídicos sin interrupciones, refirió.

La estrategia, según manifestó, incluyó acercar la asistencia legal a diferentes comunidades: los abogados prestaron servicios en el Registro Civil de El Caney y El Cristo, en el Distrito José Martí, en notarías del Reparto Sueño, así como en el Registro de la Propiedad.

Nuestro objetivo principal es que la población conozca que su seguridad jurídica está garantizada por un abogado de Bufetes Colectivos, con calidad y profesionalismo, subrayó Castellanos López.

El Bufete Colectivo No. 4 de Santiago de Cuba sobrecumplió sus ingresos y consolidó su papel como referente en la prestación de servicios jurídicos, convirtiendo sus resultados en un verdadero homenaje al aniversario 61 de la ONBC.