Avanza recuperación de viviendas dañadas por huracán Melissa

La Habana, 27 ene (ACN) Unas 15 mil 500 viviendas afectadas por el huracán Melissa en la provincia de Santiago de Cuba fueron rehabilitadas hasta enero de 2026, según informó Danislay Hechavarría Duvalón, coordinadora de Programas y Objetivos en el Gobierno Provincial, precisó el periódico Granma.

El fenómeno meteorológico dañó 106 mil 500 casas, principalmente de tipologías III y IV, de cubierta ligera, abundantes en la segunda ciudad más poblada del país y en otros municipios santiagueros. La mayoría de los casos correspondió a derrumbes parciales de techos, que ascendieron a 66 mil.

Hechavarría Duvalón explicó que el avance depende de la entrega de recursos, y destacó que el Presupuesto del Estado asumió el 50 por ciento del precio de los materiales, mientras se mantienen las formas de pago aprobadas, como créditos bancarios y bonificaciones de hasta el 99 por ciento.

Dicho proceso de recuperación incluye la construcción de viviendas de tipología IV en los nueve municipios, la conversión de contenedores en hogares y la producción local de materiales de construcción. En el reparto Julio Maceo, de San Luis, se ultiman detalles para entregar las primeras diez casas de un total de veinte previstas.

El Consejo de Defensa Nacional estableció otorgar materiales hasta 70 metros cuadrados por vivienda, con levantamientos técnicos que definieron la cantidad de tejas según el tipo de recurso. En los casos que exceden esa medida, se otorgaron las 18 tejas reglamentadas y el resto debe ser solucionado por esfuerzo propio.

Autoridades locales señalaron que persisten dificultades en la reposición de techos por situaciones de vulnerabilidad económica o física, y alertaron sobre desvíos de recursos hacia el mercado informal, lo cual exige reforzar el control institucional y popular, así como el enfrentamiento al delito y la corrupción.

En Palma Soriano y otros municipios se reportaron casos de personas detenidas por transportar o vender tejas sin respaldo documental, tras denuncias oportunas de la población. El Gobierno provincial aseguró que continuará el chequeo sistemático y la transportación de materiales hacia los puntos de venta.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, supervisó la recuperación en comunidades afectadas y subrayó que la tarea más compleja será la rehabilitación total de las viviendas dañadas, incluidas las pendientes del huracán Sandy.

Para 2026, el objetivo es avanzar en la entrega de cubiertas, la adaptación de locales y la construcción de nuevas comunidades, con énfasis en la producción local de materiales y el control sobre la distribución de recursos.